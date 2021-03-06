Последние заявления сторон и обострение ситуации на фронте — это маркер и результат тупика в политической части переговоров по Донбассу. Об этом в интервью Украина.ру сказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

По словам политолога, в лагерях обеих сторон на сегодняшний день сформировалось ожидание обострения конфликта и можно сказать, что такой самосбывающийся прогноз действительно ведет к эскалации. Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Ключевая причина — это тупик в политических переговорах и разность позиций сторон. Украина согласна на полное замораживание конфликта без политического решения, Россия, частично Германия и Франция настаивают, что полностью заморозить этот конфликт на длительное время не удастся, и рано или поздно обострение снова возникнет», — отметил Бортник.

Он добавил, что последние события и заявления сторон в Донбассе — это также формат переговоров, когда стороны пытаются занять более бескомпромиссную позицию и запугать друг друга.

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Ранее экс-президент Украины, председатель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина остаётся сторонником выполнения Минских соглашений, а также договорённостей, принятых в «нормандском формате», однако не исключил, что «в определённой степени» перемирие будет нарушаться.

3 марта Народной милиции Донецкой Народной Республики разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины.