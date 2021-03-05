Стороны донбасского конфликта сегодня повышают ставки, и это повышение ставок, к сожалению, имеет все шансы перерасти в полноценное обострение, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

- Руслан, 3 марта украинская делегация на переговорах по Донбассу покинула заседание, не дождавшись его окончания. Не является ли этот срыв подготовкой к более решительным действиям украинской власти на «донбасском направлении»?

— Этого я сегодня не наблюдаю. Мне кажется, что в лагерях обеих сторон сегодня сформировалось ожидание обострения конфликта. Это такой самосбывающийся прогноз, и он действительно ведет к обострению конфликта.

Ключевая причина — это тупик в политических переговорах и разность позиций сторон. Украина согласна на полное замораживание конфликта без политического решения, Россия, частично Германия и Франция настаивают, что полностью заморозить этот конфликт на длительное время не удастся, и рано или поздно обострение снова возникнет.

То, что мы сейчас наблюдаем (вал заявлений и обострение ситуации на фронте) — это маркер и результат тупика в политической части переговоров. А с другой стороны — это и есть формат переговоров, когда стороны пытаются занять более бескомпромиссную позицию и запугать друг друга, чтобы исходя из их позиций велись переговоры.

Стороны повышают ставки, и это повышение ставок, к сожалению, имеет все шансы перерасти в полноценное обострение в Донбассе.

- Вы критиковали российскую делегацию в лице Бориса Грызлова за то, что она выступает с обвинениями в адрес украинской стороны в провокациях и срыве Минских соглашений, но при этом продолжает с ней переговоры. А какие у Москвы реально есть инструменты давления?

— Экономические, политические, военные. Классический набор инструментов. Вообще я одинаково критикую и российскую, и украинскую стороны. Обе стороны делают заявления в этой части. Российская сторона — что Украина срывает Минские соглашения, а украинская сторона идет еще дальше и говорит, что Минские соглашения уже вообще ничто и не могут быть выполнены.

Но при этом обе стороны продолжают участвовать в переговорах, а параллельно с этими играми с целью сохранить рейтинг и политическую репутацию гибнут люди. Все это стоит украинскому народу жизней, потому что ежедневно по обе стороны линии разграничения гибнут украинские граждане.

Я, конечно, не буду подсказывать, как давить на Украину. Но мне кажется, с обеих сторон присутствует двоемыслие и троедействие.

- Возможно ли какое-то экономическое взаимодействие между подконтрольными и неподконтрольными территориями Донбасса?

— Я считаю, что экономическое взаимодействие Украины с Крымом и Донбассом — это наиболее очевидный путь возвращения этих территорий в состав Украины. И отсутствие этого взаимодействия играет на руку России. Это изолирует эти территории и делает их еще более российскими и еще менее украинскими. Поэтому восстановление экономических и социальных связей — один из ключевых инструментов реинтеграции этих территорий.

- А если радикалы опять будут перекрывать железные дороги?

— Они нарушают закон, и они должны отвечать перед законом. Правоохранительные структуры в отношении них должны действовать так же, как и в отношении обыкновенных нарушителей закона.

— Как вы считаете, против кого сейчас работает время? Против Украины, потому что эти территории все дальше отдаляются от нее, или против России, потому что в силу неопределенности статуса региона там зреет социальное недовольство?

— Сложно сказать. Тактически против Украины. Стратегически против России. Украина экономически более слабый субъект, но и уровень социального запроса и политической конкуренции в Украине за последнее время снизился, и социальное недовольство не имеет форм воплощения в какие-то политические кризисы. Но тактически это стоит Украине десуверенизации, бедности и разрушения конкурентного политического поля, потому что все это делается под эгидой «война идет».

Стратегически невозвращение Донбасса приводит к войне на истощение и делает Украину все более антироссийской, формирует дальнейший багаж кризиса в отношениях между нашими государствами и народами, а также стоит России многих аспектов в отношениях с Западом.

Стратегически время играет против России, просто у России больше запас прочности по сравнению с Украиной. Но, мне кажется, оба народа заинтересованы в завершении этого конфликта.