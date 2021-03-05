Виталий Третьяков: ДНР и ЛНР нужно дождаться распада Украины
Виталий Третьяков: ДНР и ЛНР нужно дождаться распада Украины
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Это интеллектуальный тупик. Но при этом все боятся сломать «Минск», опасаясь, что противная сторона сможет извлечь какую-то пользу из этого слома. «Минск» стал политической параноидальной обсессией. Это надо признать», — категоричен эксперт.

При этом Злобин в рамках этого конфликта не видит ни одной проблемы, что с одной, что с другой стороны, которую можно решить чисто военными методами.

В таких ситуациях, как свидетельствует очень богатый международный опыт, все стороны скорее согласятся на долгосрочное замораживание конфликта, пока какая-то из сторон не увидит возможности разморозить конфликт в свою пользу, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь. 