Проблема донбасского конфликта состоит в том, что ни одна из сторон не может предложить план действий, который хоть в малейшей степени устраивал бы другие стороны. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: ДНР и ЛНР нужно дождаться распада Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом Злобин в рамках этого конфликта не видит ни одной проблемы, что с одной, что с другой стороны, которую можно решить чисто военными методами.

В таких ситуациях, как свидетельствует очень богатый международный опыт, все стороны скорее согласятся на долгосрочное замораживание конфликта, пока какая-то из сторон не увидит возможности разморозить конфликт в свою пользу, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.