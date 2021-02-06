Внешняя политика Украины, не являющейся вполне суверенной страной, в значительной степени зависит не от президента и правительства, а от руководителей окружающих Украину стран, считает российско-американский политолог Николай Злобин

Почти шесть лет прошло с момента подписания Минских соглашений, в которых определены пути и способы возвращения ЛДНР в Украину. Однако, сами соглашения не выполняются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга. После того, как в США, которые политически и финансово активно участвуют в гражданском конфликте на востоке Украины, сменился президент, появилась информация, что президент США Байден готов активно участвовать в качестве одной из сторон "нормандского формата", разработавших Минские соглашения, где главными участниками переговоров являются Россия, Украина, Германия и Франция. Опрошенные изданием Украина.ру эксперты в основном считают участие США в этом процессе либо бесполезным, либо невозможным. Обозреватель издания Анна Ревякина решила выяснить мнение по этому вопросу эксперта по российско-американским отношениям Николая Злобина.

— Николай, в чём сегодня интересы Запада на Украине? Поменялись ли интересы с 2014 года? Что-то изменилось?

— Запад воспринимает Украину как европейскую страну, которая в силу исторических обстоятельств попала в состав СССР, а потом оказалась под сильнейшим влиянием России. Европейская страна не может находиться под таким сильным влиянием России, поэтому максимальное включение Украины в европейские структуры, как официальные, так и неофициальные, неформальные и минимизация российского влияния, остаются стратегическими задачами. Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

То, что Украина находилась под влиянием России так долго, с точки зрения европейцев это разбивало позиции европейского континента в целом. Примерно так же Запад скоро будет смотреть на Белоруссию.

Надо иметь в виду, что в Европе активную внешнеполитическую роль последние десятилетия стали играть страны Восточной Европы. Им как раз меньше всего хочется, чтобы восточноевропейское единство — военное, экономическое, идеологическое, культурное и даже религиозное, было разбито такими вкраплениями, как Украина, ЛДНР и Белоруссия.

Их можно понять. Если встать на их точку зрения, на их позицию, то они действуют вполне логично и закономерно. Там нет злой воли, там есть интересы. Не надо локализировать конфликт, речь идёт о национальных интересах европейских стран, которым нужна европейская Украина, а с другой стороны речь идёт о национальных интересах России, которой нужна неевропейская Украина, со всеми вытекающими последствиями, от языка до военно-промышленного комплекса.

Администрация Байдена будет очень активно налаживать отношения с европейскими партнёрами, особенно после того ущерба, который был нанесён отношениям администрацией Трампа. Сделать это можно будет через сближение США и Европы по вопросу Украины и ЛДНР. С одной стороны американцы заинтересованы в усилении своего европейского партнёра, визави России, а с другой стороны, европейцам очень хочется максимально втянуть США в европейские дела и по возможности заставить заплатить. Опыт работы с Трампом их очень напугал, поэтому можно наверняка предсказать сближение позиций Европы и США по Украине. США действуют только в своих интересах, а не потому, что они хотят насолить России, но объективно эти интересы входят в противоречие с российскими интересами, в том числе в области безопасности. Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

Администрация Байдена усилит внимание к постсоветскому пространству и к Евразии в целом. К этому её толкает не только конфликтная ситуация с Москвой, но на постсоветском пространстве они видят поле серьёзного противостояния с Пекином. Украина будет частью этого поля. Поэтому американцы и европейцы будут действовать на Украине, в том числе и в антикитайском направлении, как они это уже делают, например, в Средней Азии.

Что касается внутренней ситуации на Украине, то американцы будут делать всё, чтобы сохранить политическую линию, сформированную после майдана. Конечно, будут отступления и отходы в сторону от неё, но они будут делать всё, чтобы майдан стал государствообразующим моментом современной украинской истории. Насколько это совпадает с интересами самой Украины, вопрос для них не главный ибо любое государство действует в соответствии со своими интересами, а учёт интересов противника или партнёра происходит только в той степени, в которой это не противоречит их собственным интересам.

Если же противоречие неизбежно, то в сегодняшней ситуации очевидно, что американским и европейским интересам будет отдано предпочтение перед украинскими. Сможет ли Россия защитить реальные национальные интересы Украины? Думается, что нет. Репутация России на Украине разрушена до такой степени, что её любые усилия будут восприниматься, как однозначно подрывные. Можно сегодня констатировать, что битву за Украину Россия проиграла. п

Проиграет ли битву за ЛДНР, конечно, это не окончание «войны» за эти территории, но это уже вопрос к политической воле Москвы и её ресурсам.

- Николай, как Вы считаете, на Западе понимают, что постепенно Украина становится самой бедной и самой коррумпированной страной в Европе?

— Западные политики не мыслят такими стереотипами. Бедность и коррумпированность страны всегда вопрос относительный. Они понимают, что Украина является очень коррумпированной и очень бедной страной, но причину этого они видят не в майдане, а в советской истории самой Украины и в тех отношениях с Россией, которые у Украины сложились после 1991 года. Увеличил ли майдан бедность и коррупцию, вопрос для них не принципиальный.

- Николай, насколько в ближайшем будущем вероятна война между Украиной и Россией?

— Я не вижу ни одной проблемы, что с одной, что с другой стороны, которую можно решить чисто военными методами. Военный конфликт, конечно, может начаться по самому незначительному поводу, случайно. Но стратегическая установка на подготовку к войне и с одной, и с другой стороны, на мой взгляд, абсолютно бесперспективна. Это будет военный конфликт, в котором каждая из сторон неизбежно начнёт рано или поздно воевать сама с собой и со своими интересами. Сейчас всё это происходит в форме холодной войны. Маргарита Симоньян: Надеюсь, Донецк скоро будет русским не только по духу! © РИА Новости,

Если начнётся война, то от ЛДНР ничего не останется, потому что именно на этой территории будут вестись военные действия, причём независимо от того, кто будет выигрывать войну, сначала в одну, а потом в другую сторону будут проходить армии и бои. Поэтому было бы самоубийственно со стороны этих республик провоцировать конфликт Москвы и Киева. Единственный вариант, когда им стоит это делать, только для того, чтобы скрыть масштаб собственной недееспособности и коррупции.

- Минские соглашения мёртвы?

— Да, конечно, я думаю, что да. Проблема в том, что ни одна из сторон не может предложить план действий, который хоть в малейшей степени устраивал бы другие стороны. Это интеллектуальный тупик. Но при этом все боятся сломать Минск, опасаясь, что противная сторона сможет извлечь какую-то пользу из этого слома. Минск стал политической параноидальной абсцессией. Это надо признать. Насколько я могу себе представить, в таких ситуациях как свидетельствует очень богатый международный опыт, все стороны скорее согласятся на долгосрочное замораживание конфликта, пока какая-то из сторон не увидит возможности разморозить конфликт в свою пользу.

Теоретически Украину, наверное, устроило бы получение Донецкой и Луганской областей, очищенными от жителей, которых бы забрала Россия, но, понятно, что у России таких возможностей нет, да и это будет несправедливо по отношению к этим жителям. Но вопрос о разделении людей и территорий рано или поздно реально встанет, к этому надо быть готовым.

За что вообще мы боремся: за людей или за территории? Попытка борьбы за умы и сердца — это холодная война без конца, а война за территории — это очень конкретная стратегия, почему такие дискуссии идут о границах, о полиции и т.д.

Вашингтон будет стоять на позиции целостности Украины до тех пор, пока кто-нибудь ему не докажет, что включение ЛДНР в Россию, например, является воссоединением народа, тогда американская политика, по крайней мере, будет ставить под сомнение первоначальный постулат. То же самое относится и к Крыму.

- Владимир Зеленский предлагает ввести в состав «нормандского формата» США, и, более того, включить вопрос возвращения Крыма в переговорный процесс. Разрешит ли это конфликтную ситуацию? Михаил Погребинский: Для Европы реализация Минских соглашений означает победу Путина © РИА Новости, Михаил Воскресенский

— Нет, не разрешит. У США тоже нет рецепта решения этой ситуации. Включение ещё одного игрока, у которого нет ответа на вопрос, ничего не изменит, кроме баланса сил, что, конечно, выгодно Зеленскому. Тоже самое с включением Крыма. Это вообще какая-то советская внешняя политика получается! Поставить одно в зависимость от другого.

Американцы любят решать вопросы по отдельности, не связано. СССР всегда старался посмотреть на совокупность вопросов и, как правило, оказывался в более тяжёлой ситуации. Американцы не понимают логики связывания одного с другим. Это всё равно, что прийти в магазин и сказать: «Я куплю молоко при условии, что Вы продадите мне картошку». Зеленского нельзя винить в наивности его предложения, он тоже действует в интересах Украины, как он их понимает. Если не брать внутреннюю ситуацию на Украине, то надо признать очевидных ляпов во внешней политике Зеленский не сделал, на мой взгляд.

Внешняя политика Украины, которая не является полностью суверенной страной — вещь относительная. Важно, чтобы большие дяди, окружающие Украину, не сделали этих ляпов, в первую очередь европейские соседи.