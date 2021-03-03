Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны какие-то эфемерные достижения, поэтому его Офис решил «оседлать» тему «Большого строительства». Об этом замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Скаршевский о «Большом строительстве»: за разговорами про дороги в Украине теряется суть экономической политики и ядро экономики © Facebook, Виктор Скаршевский

По словам Молчанова, проблема в том, что этот проект становится очень токсичным ввиду скандалов и журналистских расследований, связанных с коррупцией. Кроме того, с приходом весны и таянием снега «начали усиленно проявляться ямы на этом новом строительстве», подчеркнул эксперт.

«Поэтому есть большая вероятность, что этот распиаренный проект может сыграть злую шутку с Зеленским. Потому что если раньше был нарратив, что при [экс-президенте Петре] Порошенко пять лет воровали на армии, то сейчас начинает появляться нарратив, что при Зеленском воруют на дорогах», — сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.