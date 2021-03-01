Президент Украины Владимир Зеленский пока не выполнил ни одного своего предвыборного обещания и оправдывается пандемией коронавируса, как до него Петр Порошенко списывал все на войну, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Кирилл Молчанов рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Кирилл, последние числа февраля ознаменовались столпотворением заробитчан на польско-украинской границе. Как вы считаете, почему для тысяч украинцев по-прежнему остается актуальной работа вне пределов страны, причем работа, как правило, неквалифицированная?

— Потому что нет работы внутри самой Украины. Пользуясь всякими такими дырками в европейских директивах о безвизе, используют эту возможность въезда для сезонных работ. В принципе зима как раз закончилась, вот и начинают выезжать на первые сельскохозяйственные, а потом и строительные работы.

- Как Польша смотрит на эти нарушения директив о безвизе?

— Польша закрывает глаза на это и уже, по сути, разрешает через них работать. Я думаю, такую же схему реализует скоро и Германия, которая тоже меняет свое трудовое законодательство для того, чтобы привлекать дешевую рабочую силу из-за рубежа. Так что этот процесс будет только множиться.

Он немного сбавил обороты год назад из-за пандемии, когда закрывались границы, а сейчас мы видим, что началась массовая вакцинация в мире, и, соответственно, трудовая активность будет нарастать и восстанавливаться.

Тысячи украинцев застряли на границе с Польшей © znaj.ua - Говоря о трудовой миграции, украинские власти подчеркивают важность для украинского бюджета денежных переводов, поступающих в страну от заробитчан. Действительно ли государство может опираться на эти поступления?

— Только в краткосрочной перспективе. Потому что они действительно присылают валютную выручку в Украину, и эта цифра с каждым годом растет: в прошлом году было уже около $15 миллиардов — в разы больше, чем Украина получила от МВФ (Международного валютного фонда. — Ред.) и прочих структур.

Но это только в краткосрочной перспективе, потому что деньги-то присылают сюда потому, что у заробитчан здесь либо пожилые родители, либо несовершеннолетние дети. Пройдет 15 лет, и родители умрут, а дети вырастут и сами уедут за границу. Поэтому стратегически это путь в никуда, просто безвозвратное вымывание трудовых ресурсов.

Плюс с этих денег платятся отчисления в Пенсионный фонд, и это также в перспективе ставит большой крест на какой-то солидарной пенсионной системе, на которую просто не будет денег.

- При вступлении во власть президент Владимир Зеленский обещал как раз и достойные пенсии, и обеспечить людей работой, и поднять доходы населения, и снизить тарифы, и т.д. Скоро будет два года, как он находится у власти. Как вы считаете, насколько ему удалось реализовать свои обещания?

Скаршевский о «Большом строительстве»: за разговорами про дороги в Украине теряется суть экономической политики и ядро экономики © Facebook, Виктор Скаршевский Порошенко списывал на войну пять лет, а Зеленский будет все провалы списывать на пандемию.

- Это объективная или, скорее, субъективная причина провалов?

— Есть доля объективности, но, конечно же, в большинстве своем это чистая манипуляция.

- Сейчас Офис президента активно пиарит проект «Большое строительство». При этом экономист Виктор Скаршевский считает, что за такими тезисами о дорогах в Украине, которые должны выполняться по умолчанию, а не преподноситься как какой-то подвиг властей, теряется суть экономической политики страны. Действительно ли подобные программы ОПУ носят преимущественно отвлекающий характер?

— Естественно, что Зеленскому нужны какие-то свои эфемерные достижения, и они решили оседлать тему «Большого строительства». Но проблема в том, что эта тема становится очень токсичной ввиду скандалов и журналистских расследований на фоне коррупционной составляющей. Кроме того, с приходом весны, с растаявшим снегом начали усиленно проявляться ямы на этом новом строительстве.

Поэтому есть большая вероятность, что этот распиаренный проект может сыграть злую шутку с Зеленским. Потому что если раньше был нарратив, что при Порошенко пять лет воровали на армии, то сейчас начинает появляться нарратив, что при Зеленском воруют на дорогах.