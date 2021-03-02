Если кто-то атакует российский контингент в Приднестровье, это будет чревато повторением сценария, развернувшегося в Южной Осетии в 2008 году. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян: США могут поставить РФ на перепутье: сдача Приднестровья или война с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина Виктора Ющенко. И сегодня, по словам политолога, власти Украины связывают с новым президентом Молдавии определенные надежды относительно новой блокады региона.

«Но вы же понимаете, если вдруг кто-то, не важно, с какой стороны — Молдавии или Украины, атакует российский контингент в Приднестровье, это будет казус белли, это будет повторение ситуации 2008 года в Южной Осетии. Поэтому я очень надеюсь, что ума хватит и у украинских, и у молдавских властей», — подчеркнул Корнилов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.