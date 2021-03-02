Он напомнил, что извне Кишинев подталкивают к обострению в Приднестровье еще со времен президентства третьего главы украинского государства Виктора Ющенко. И сегодня, по словам политолога, власти Украины связывают с новым президентом Молдавии определенные надежды относительно новой блокады региона.
«Но вы же понимаете, если вдруг кто-то, не важно, с какой стороны — Молдавии или Украины, атакует российский контингент в Приднестровье, это будет казус белли, это будет повторение ситуации 2008 года в Южной Осетии. Поэтому я очень надеюсь, что ума хватит и у украинских, и у молдавских властей», — подчеркнул Корнилов.
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