Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался заложником силовиков, потому что они обеспечивают ему власть. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Лукашенко приехал в Сочи за деньгами © Владимир Трефилов

«Когда было высказано предложение объявить амнистию политзаключенным, собрание его, мягко говоря, не поддержало — подход карательный. Это вызвало очень жесткий ответ противников режима, которые напомнили делегатам, что они знают их, их семьи и, естественно, в недалеком будущем их тоже призовут к ответу», — указал Суздальцев.

Это очень плохо, поскольку это означает усиленное сползание общества к гражданской войне, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.