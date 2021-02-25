Понятно, что никаких расследований убийств и пыток, которые совершались во время разгона акций протестов, не будет, — любое расследование вызовет мятеж силовиков, и Лукашенко будет смещен, подчеркнул эксперт.
«Когда было высказано предложение объявить амнистию политзаключенным, собрание его, мягко говоря, не поддержало — подход карательный. Это вызвало очень жесткий ответ противников режима, которые напомнили делегатам, что они знают их, их семьи и, естественно, в недалеком будущем их тоже призовут к ответу», — указал Суздальцев.
Это очень плохо, поскольку это означает усиленное сползание общества к гражданской войне, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.