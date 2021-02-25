По данным ведомства, к предыдущему месяцу снижение промпроизводства в январе составило 16,1%.
За весь 2020 год промпроизводство на Украине упало всего на 5,2%.
В 2019 году данный показатель также был отрицательным, хотя падение и было в 10 раз меньшим — 0,5%.
Между тем большая часть промышленного производства, что еще осталась на Украине, в ближайшие несколько лет канет в небытие, считает экономист Александр Охрименко.
Даже те заводы и фабрики, что останутся, будут работать на нужды Европы, а не Украины, заявил эксперт в интервью изданию Украина.ру.