По данным ведомства, к предыдущему месяцу снижение промпроизводства в январе составило 16,1%.

За весь 2020 год промпроизводство на Украине упало всего на 5,2%.

Сырьевой придаток вместо мастерской. Евросоюз запрещает Украине поддерживать промышленность
Сырьевой придаток вместо мастерской. Евросоюз запрещает Украине поддерживать промышленность
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В 2019 году данный показатель также был отрицательным, хотя падение и было в 10 раз меньшим — 0,5%.

Между тем большая часть промышленного производства, что еще осталась на Украине, в ближайшие несколько лет канет в небытие, считает экономист Александр Охрименко.

Даже те заводы и фабрики, что останутся, будут работать на нужды Европы, а не Украины, заявил эксперт в интервью изданию Украина.ру.