Промышленное производство на Украине в январе 2021 года снизилось на 4% по отношению к январю 2020 года, сообщил Госстат

По данным ведомства, к предыдущему месяцу снижение промпроизводства в январе составило 16,1%.

За весь 2020 год промпроизводство на Украине упало всего на 5,2%.

Сырьевой придаток вместо мастерской. Евросоюз запрещает Украине поддерживать промышленность © spetm.com.ua

Между тем большая часть промышленного производства, что еще осталась на Украине, в ближайшие несколько лет канет в небытие, считает экономист Александр Охрименко.

Даже те заводы и фабрики, что останутся, будут работать на нужды Европы, а не Украины, заявил эксперт в интервью изданию Украина.ру.