«Заводы, которые работали с Россией, порежут на металлолом, часть заводов продадут в Китай, американцам. Какая-то часть бизнеса будет выстроена под Польшу, Румынию, Венгрию», — сказал Охрименко.
По его словам, сегодня экономика страны ориентирована уже не на производство, а на аграрный сектор, пищевую промышленность и экспорт рабочей силы.
Причем отток рабочей силы из страны по окончании пандемии коронавируса только увеличится, считает эксперт.
Охрименко также напомнил, что экспорт Украины на половину состоит из продовольствия, хотя еще семь лет назад эта цифра составляла 22%.
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