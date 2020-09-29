Большая часть промышленного производства, что еще осталась на Украине, в ближайшие несколько лет канет в небытие. Причем даже те заводы и фабрики, что останутся, будут работать на нужды Европы, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

«Заводы, которые работали с Россией, порежут на металлолом, часть заводов продадут в Китай, американцам. Какая-то часть бизнеса будет выстроена под Польшу, Румынию, Венгрию», — сказал Охрименко.

По его словам, сегодня экономика страны ориентирована уже не на производство, а на аграрный сектор, пищевую промышленность и экспорт рабочей силы.

Сырьевой придаток Европы вместо мастерской. ЕС запрещает Украине поддерживать свою промышленность © president.gov.ua

Охрименко также напомнил, что экспорт Украины на половину состоит из продовольствия, хотя еще семь лет назад эта цифра составляла 22%.

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