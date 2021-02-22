Для президента Белоруссии Александра Лукашенко главная задача — не допустить сползания страны в социально-экономический кризис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Всеволод Шимов

Снова в Сочи. О чем будут говорить Владимир Путин и Александр Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля речь наверняка пойдет о предоставлении очередного кредита. В то же время рассчитывать на углубление белорусско-российской интеграции вряд ли стоит.

На ВНС белорусские власти дали понять, что текущий формат отношений с Москвой их вполне устраивает. Более того, в Минске по-прежнему не утратили надежд на возобновление прежнего многовекторного курса.

«Основания для этого есть, поскольку на Западе до сих пор не определились, что для них важнее: продвижение "демократии" в Белоруссии и приход к власти прозападных сил или недопущение "поглощения" Белоруссии Россией любой ценой, что допускает ситуативную поддержку нынешней власти», — сказал Всеволод Шимов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.