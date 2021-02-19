Белорусская оппозиция разгромлена и деморализована, никакой внятной стратегии борьбы у нее нет. Поэтому, если социально-экономическая ситуация останется стабильной, новая волна протестов если и будет, то вряд ли окажется опасной для правящего режима, считает политолог Всеволод Шимов

- Всеволод, какие впечатления у вас остались от Всебелорусского народного собрания? Ваши ожидания и какие именно оправдались?

— Никаких сюрпризов не произошло. Собрание прошло в максимально консервативном ключе и подтвердило существующий статус-кво.

Задачей ВНС было показать, что сложившаяся при Лукашенко социально-политическая модель является правильной и безальтернативной, а политический кризис, случившийся после президентских выборов, стал результатом исключительно внешних манипуляций.

- Как вы оцениваете итоги ВНС? Политическая реформа будет? Намерен ли Лукашенко к перераспределению власти?

— Политическая реформа была анонсирована, но в чем она будет заключаться, по-прежнему непонятно.

Думаю, речь идёт либо о сугубо косметических переменах, либо о подготовке к трансферу, который будет проходить исключительно по правилам и на условиях действующей власти.

- Проведение ВСН разрядило ситуацию в стране? Или по весне протест в Беларуси вспыхнет с новой силой?

— Нет, оппозицию и в целом протестную часть общества предложенный сценарий категорически не удовлетворит. Поэтому я не исключаю возможного возобновления протестов. Стартом может послужить дата 25 марта — так называемый День Воли.

В то же время по факту белорусская оппозиция разгромлена и деморализована, никакой внятной стратегии борьбы у нее нет. Поэтому, если социально-экономическая ситуация останется стабильной, новая волна протестов если и будет, то вряд ли окажется опасной для правящего режима.

- Что после ВСН будет дальше делать Лукашенко? Есть ли у него какая-то стратегия? Стоит ли ждать интеграцию с Россией?

— Для Лукашенко сейчас главное — не допустить сползания в социально-экономический кризис. Для этого необходимо обеспечить финансовую подпитку белорусской экономики, которая в условиях усугубляющихся западных санкций может прийти только из России.

22 февраля Лукашенко будет встречаться с Путиным, и речь наверняка пойдет о предоставлении очередного кредита. В то же время рассчитывать на углубление белорусско-российской интеграции вряд ли стоит.

На ВНС белорусские власти дали понять, что текущий формат отношений с Москвой их вполне устраивает. Более того, в Минске по-прежнему не утратили надежд на возобновление прежнего многовекторного курса. Основания для этого есть, поскольку на Западе до сих пор не определились, что для них важнее: продвижение "демократии" в Белоруссии и приход к власти прозападных сил или недопущение "поглощения" Белоруссии Россией любой ценой, что допускает ситуативную поддержку нынешней власти.