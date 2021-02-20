Политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру объяснил, какие санкции ввел СНБО Украины против 8 граждан и 19 юридических лиц

Алексей Якубин: Санкции против Медведчука — это слабый ответ Зеленского на падение рейтинга © Facebook, Алексей Якубин

По его словам, предпринимается попытка посредством указа президента подменить судебное решение и работу правоохранительной системы. Это началось с Тараса Козака, а теперь уже Медведчук и его жена Оксана Марченко попали под этот режим.

«Что он означает? Он означает блокировку активов и невозможность воспользоваться этими активами как минимум на территории Украины на три года. При этом есть возможность его оспорить (сейчас они пытаются оспорить решение по Козаку в контексте телеканалов). Думаю, здесь будет подобная история. Но сам факт беспрецедентен, потому что указы президента и законы не могут подменять судебные решения. Даже когда этот закон принимали в 2014 году, специально оговаривалось, что он не может применяться против граждан Украины. Но власть начала его применять», — добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.