«Санкции ввели по закону 2014 года, который не был рассчитан на украинских граждан, которые находятся в Украине здесь и сейчас. Он был рассчитан на иностранцев и лиц без гражданства, которых Киев не может достать, потому что украинских граждан Украина может достать при помощи судебной системы. Сейчас происходит то, что юристы называют «злоупотреблением законом»», — сказал Якубин.
По его словам, предпринимается попытка посредством указа президента подменить судебное решение и работу правоохранительной системы. Это началось с Тараса Козака, а теперь уже Медведчук и его жена Оксана Марченко попали под этот режим.
«Что он означает? Он означает блокировку активов и невозможность воспользоваться этими активами как минимум на территории Украины на три года. При этом есть возможность его оспорить (сейчас они пытаются оспорить решение по Козаку в контексте телеканалов). Думаю, здесь будет подобная история. Но сам факт беспрецедентен, потому что указы президента и законы не могут подменять судебные решения. Даже когда этот закон принимали в 2014 году, специально оговаривалось, что он не может применяться против граждан Украины. Но власть начала его применять», — добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.