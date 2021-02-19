После закрытия каналов и нерешенных тарифных вопросов две трети избирателей для президента Украины Владимира Зеленского точно потеряны. А вводя санкции против Виктора Медведчука, он дополнительно себя дискредитирует, считает политолог Алексей Якубин

«Настоящая оппозиция»: Царев объяснил атаки на ОПЗЖ и Шария © РИА Новости, Нина Зотина

В пятницу, 19 февраля, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

- Алексей, вы понимаете, о каких конкретно санкциях идет речь? Это что-то вроде ареста на имущество, или это чисто украинское ноу-хау?

— Это украинское ноу-хау. Санкции ввели по закону 2014 года, который не был рассчитан на украинских граждан, которые находятся в Украине здесь и сейчас. Он был рассчитан на иностранцев и лиц без гражданства, которых Киев не может достать, потому что украинских граждан Украина может достать при помощи судебной системы.

Сейчас происходит то, что юристы называют «злоупотреблением законом». Грубо говоря, предпринимается попытка посредством указа президента подменить судебное решение и работу правоохранительной системы. Это началось с Тараса Козака, ящик Пандоры был открыт, а теперь уже Медведчук и его жена Оксана Марченко попали под этот режим.

Что он означает? Он означает блокировку активов и невозможность воспользоваться этими активами как минимум на территории Украины на три года. При этом есть возможность его оспорить (сейчас они пытаются оспорить решение по Козаку в контексте телеканалов). Думаю, здесь будет подобная история. Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин

Но сам факт беспрецедентен, потому что указы президента и законы не могут подменять судебные решения. Даже когда этот закон принимали в 2014 году, специально оговаривалось, что он не может применяться против граждан Украины. Но власть начала его применять.

- Чего конкретно хочет добиться власть?

— На фоне колоссального падения рейтинга Зеленского и его партии, а также на фоне тарифных протестов власть просто-напросто пытается ограничить работу самой популярной на данный момент оппозиционной партии в стране. Я вижу в этом такой политический момент. Давайте еще посмотрим, что будет с арестованными активами. Мы видим, что мелькает тема дизельного топлива, то есть предпринимается попытка подобраться к этим активам.

Но сам по себе факт беспрецедентный. Кто бы это ни был (Козак, Медведчук или Порошенко), должна соблюдаться процедура. Это украинские граждане, и введение подобных санкций во внесудебном порядке может быть рассмотрено как давление на самую популярную политическую силу в стране.

- У Медведчука есть чем защищаться?

— Это точно вызовет протест внутри общества. Зеленский думает вернуть себе рейтинг, стараясь быть еще большим Порошенко, чем сам Порошенко. Но для избирателей Порошенко Зеленский все равно останется чужим. Андрей Золотарев: Медведчука хотят лишить ресурсной базы для реализации политических проектов © Facebook, Золотарев Андрей

Я думаю, что после закрытия каналов и тарифных вопросов две трети избирателей для Зеленского точно потеряны. А этими решениями он себя дополнительно делегитимирует. Мне кажется, это очень слабый ответ президента. Получается, он не может цивилизованно конкурировать с оппозицией.

Власть должна предъявить железобетонные доказательства, ведь санкции применяются против второго представителя оппозиционной силы.

- А Зеленский не опасается реакции России? Медведчук же был единственным, с кем она разговаривала.

— Пародокс в том, что Зеленский загоняет себя в ситуацию, когда в России с ним никто не будет разговаривать. Если он думает таким образом вынудить Россию пойти на какой-то контакт с ним, то сейчас может возникнуть обратная ситуация.

Сейчас еще стала звучать некая милитаристская риторика. Но это тоже проигрышный для власти вариант, когда на фоне социально-экономических проблем, которые создала сама власть, пытаются отвлечь внимание общества.

- Если Зеленскому сейчас все же удастся полностью зачистить ОПЗЖ, к кому отойдут её голоса?

— Я думаю, Зеленскому это не удастся сделать. Ну ввел он санкции, и что? Уже прошло 16 дней. Что-то предъявлено Козаку? Нет. Почему я считаю, что это слабый ответ Зеленского? Потому что этот ответ юридически никчемный. Зато сейчас себя в зоне риска ощутили многие украинские олигархи, которые поняли, что сейчас появился новый рейдерский инструмент по отъему активов. Павел Рудяков: СНБО Украины подменил собой органы следствия и суды © РИА Новости, Нина Зотина

Нужно еще учесть, что остается праворадикальный электорат со своими лидерами, а Зеленский потеряет часть своего электората, а нового избирателя не приобретет.

Если Зеленский захочет стать изгоем в глазах Европы и провести белоруссизацию Украины, зачистив ОПЗЖ, то как бы ни были лояльно настроены европейские круги по отношению к Зеленскому, я не думаю, что они это поддержат. Это будет слишком явно выглядеть как двойные стандарты, и им придется делать определенные заявления в поддержку оппозиции.