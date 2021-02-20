Далее, отметил эксперт, за этот год власть и общество выработают те изменения, которые действительно стране необходимы, в результате диалога и активности гражданской, которая все равно так или иначе проявляется.
«Мы эти параметры поймем, мы увидим проект конституционной реформы от власти и, соответственно, выйдем, я думаю, планово на этот референдум. Ну а дальше — скорее всего, уже в следующем году — увидим новые выборы», — указал Дзермант.
Политолог добавил, что самоцель политической реформы состоит в том, чтобы создать устойчивую систему, которая не зависела бы от одного человека вне зависимости от того, будет ли это парламентско-президентская республика или иная модификация.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.