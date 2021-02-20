Со стороны белорусской оппозиции будут попытки снова активизировать протесты, но, скорее всего, безуспешно — они будут подавляться и силовыми, и иными методами. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Белорусский кризис после ВНС вступил в завершающую фазу © Facebook, Алексей Дзермант

«Мы эти параметры поймем, мы увидим проект конституционной реформы от власти и, соответственно, выйдем, я думаю, планово на этот референдум. Ну а дальше — скорее всего, уже в следующем году — увидим новые выборы», — указал Дзермант.

Политолог добавил, что самоцель политической реформы состоит в том, чтобы создать устойчивую систему, которая не зависела бы от одного человека вне зависимости от того, будет ли это парламентско-президентская республика или иная модификация.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.