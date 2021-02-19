Актер Анатолий Васильев, который покинул сериал «Сваты» после выхода четвертого сезона, наконец объяснил истинную причину своего ухода. Об этом 18 февраля написал Сlutch

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Однако Васильев заявил, что для него «Сваты» стали хорошей возможностью попробовать что-то новое. Артисту удалось отработать четыре сезона, а потом он просто пропал из сериала.

Режиссеры объяснили исчезновение героя Юрия Анатольевича смертью из-за проблем с сердцем, а новым мужем Ольги стал Сан Саныч Беркович.

Спустя много лет Васильев наконец раскрыл причину своего ухода. Во время работы на четвертым сезоном между ним и Федором Добронравовым возник конфликт. По сценарию, герой последнего Иван Будько вечно поддевал Юрия Анатольевича, однако его исполнителю через какое-то время это надоело и шутки перестали казаться смешными, от чего, по мнению Васильева, потерял и сам сериал.

«Я ушел оттого, что мы уже не имели права, как любимые народом персонажи, по-настоящему улучшать наше кино и делать из сериала кино», — пояснил Васильев.

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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Последние два года съемки седьмого сезона ленты велись на территории Белоруссии.