Первый сезон украинского комедийного телесериала «Сваты» «Студии Квартал-95» вышел на экраны в 2008 году, шестой и пока последний - в 2013. Седьмой сезон ситкома оказался многострадальным, съемки приходилось несколько раз переносить по разным причинам

Лента «Сваты» задумывалась авторами из Киева как двухсерийный фильм для легкого семейного просмотра выходного дня. Однако рейтинг показал, что картина вызвала огромный отклик у зрителей, дав «Студии Квартал-95» большую долю на телевидении.

Звезду «Сватов» обобрали киберворы © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По данным рейтинговых агентств, в среднем каждую серию сериала посмотрело более четырех миллионов украинских зрителей. Подобный опрос проводил и ВЦИОМ, по его данным, «Сваты» стали самым популярным среди россиян телесериалом в 2011 году.

В 2013 году на экраны вышел шестой и на данный момент последний сезон ситкома, тогда же у создателей проекта появились планы снять еще один, последний сезон, тем более что того активно требовали зрители. Помешала политическая ситуация на Украине.

Съемки всех предыдущих серий ситкома велись на территории Украины, однако начавшийся майдан и последовавшая за ним гражданская война внесли свои коррективы, и продолжать работу оказалось невозможно: власти Украины запретили российским актерам въезжать на территорию своей страны, в том числе исполнителю одной из главных ролей — Федору Добронравову — за высказывание о том, что Крым всегда был русским.

Выйти из положения создатели «Сватов» решили переносом съемочной площадки. В сценарий внесли изменения, якобы семья Будько едет на отдых, где, естественно, уже будет жить в другом доме.

В качестве основной «декорации» был выбран частный дом белорусской семьи Празецких в деревне Дуличи, что недалеко от Минска. Съемки стартовали летом 2017 года, но уже через несколько месяцев, в ноябре, сериал был запрещен к показу на территории Украины, в связи с чем было приостановлено и производство ленты.

Одним из продюсеров «Сватов» был основатель «95 Квартала», а ныне президент Украины Владимир Зеленский, с избранием которого на главный пост страны его уже бывшие коллеги связывали большие надежды, что ограничения будут сняты, и артисты смогут продолжить работу.

И действительно, весной 2019 года запрет на показ «Сватов» был отменен по решению суда, а Добронравову разрешили въезд на Украину. Однако радость была недолгой: уже летом того же года Госкино запретило показ второго сезона телесериала.

Добронравов пояснил, что мешает доснять «Сватов-7» © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если Бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было», — сообщил он.

До марта 2020 года коллектив «Сватов» работал в штатном режиме, удалось снять почти все зимние сцены, оставшееся продюсеры планировали доделать уже летом. Но съемки в очередной раз пришлось перенести на неопределенный срок.

На этот раз планам помешала пандемия коронавируса, все массовые мероприятия, в том числе и любые съемки, оказались под запретом.

«В феврале снимали еще кусочки. Должны были доснять летом. Осталось всего четыре серии. Планировали — июль, август, и началась пандемия», — поделилась звезда сериала Олеся Железняк.

«Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. Снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год», — прокомментировал Добронравов.

«Сижу, жду»: Добронравов напугал известием о сериале «Сваты» © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

«Самый лучший сериал», «Фильм — шедевр! Всех времен и народов!», «Хочется продолжения», «"Сваты" можно смотреть бесконечно», «Три раза смотрела и не надоедает!», «Каждый вечер много лет смотрю только этот фильм! Это мой бальзам от трудового дня!», «Когда уже новый сезон???» — написали подписчики актрисы Татьяны Кравченко.

В феврале 2021 года ее коллега по «Сватам», актер Никита Белых, констатировал, что точных дат начала съемок до сих пор нет, а отснятый материал, намекнул он, скорее всего, пойдет «в корзину».

«Наверное, седьмая часть "Сватов" будет распродаваться на маленькие клипы. Столько времени прошло», — сказал Белых.

Во вторник, 16 февраля, другая актриса «Сватов» Олеся Железняк и вовсе выразила мысль, что сериал закрыт окончательно. И причина тому не какие-либо конфликты в коллективе, а именно «роковые обстоятельства», повлекшие многочисленные отмены съемок «многострадального седьмого сезона».

«Да, никакой нет другой причины», — резюмировала Железняк.

Она уточнила, что артисты сами с нетерпением ждали продолжения работы, но этим планам не суждено было сбыться. Между тем, продюсеры ситкома пока не делали официального заявления о закрытии проекта.