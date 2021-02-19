Война в Донбассе заметно отличается от карабахского конфликта, и турецкие беспилотники «Байрактар» не играют в этом вопросе определяющую роль. Об этом гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Мухин: Обвинения в адрес России по поводу Минских соглашений звучат глупо © Арина Тихомирова/Украина.ру

Эксперт пояснил, что турецкие беспилотники сыграли определенную роль в нагорнокарабахском конфликте по той простой причине, что им противостояло устаревшее вооружение, так как армянское руководство не озаботилось модернизацией своих вооруженных сил.

«На Донбассе ситуация принципиально иная, не думаю, что «Байрактары» сыграют определяющую роль. Поэтому, если украинские власти надеются на них, как на панацею, то совершенно напрасно. Ну, получили они «Джавелины» в свое распоряжение, помогло это им? Риторический вопрос», — отметил Мухин.

В то же время политолог добавил, что российско-украинские отношения в 2021 году в любом случае будут напряженными, и из-за глупости украинских властей есть вероятность перехода к гибридному ведению войны с военными контактами.

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