Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги 2020 года. По словам политолога Алексея Мухина, ключевыми событиями уходящего года стали политический кризис в Белоруссии и война в Карабахе

Об этом гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Алексей Алексеевич, какие события на постсоветском пространстве в уходящем году имели наибольшее значение?

Алексей Мухин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Александра Лукашенко и нагорнокарабахский конфликт. Оба этих события заложили информационные бомбы под многие процессы, которые пройдут в 2021, 2022, 2023 годах в этих регионах, а с другой стороны, подсветили тренды на попытки разных государств влиять на постсоветское пространство самым непосредственным образом. Я имею в виду Турцию и Великобританию.

- Насколько угрожающе для России выглядит влияние Турции на Южном Кавказе?

— Дело в том, что у турок большие амбиции, но мало средств для достижения этих целей. Мы внимательно смотрим на существующие группы поддержки — Великобританию и Израиль. Если они окажут необходимую помощь Турции в реализации проекта Великий Туран (идея создания конфедерации тюркских народов на постсоветском пространстве под эгидой Турции. — Ред.), то по отношению к России это будет весьма деструктивно, так как повлечет за собой потерю суверенитета целого ряда постсоветских государств.

Возможно ли это предотвратить? Нет, потому что в свое время, в 30-х годах прошлого столетия, Великобритания вела себя точно так же по отношению к гитлеровской Германии.

- Каким бывшим республикам СССР грозит потеря суверенитета из-за роста влияния Турции?

— Прежде всего Азербайджану. Проект, который запустил Эрдоган, — один народ, две страны — подразумевает по итогам его реализации полную потерю Азербайджаном суверенитета.

- Сейчас развивается сотрудничество Киева и Анкары, в том числе и в военной сфере. Украину в частности интересуют турецкие беспилотники, которые, как утверждают эксперты, сыграли решающую роль во время войны в Карабахе. А не угрожает ли Донбассу карабахский сценарий?

2020-й — год уличных протестов: мировые тенденции, белорусская и украинская специфика © REUTERS, Leah Millis

На Донбассе ситуация принципиально иная, не думаю, что «Байрактары» сыграют определяющую роль. Поэтому, если украинские власти надеются на них, как на панацею, то совершенно напрасно. Ну, получили они «Джавелины» в свое распоряжение, помогло это им? Риторический вопрос…

- А какими могут быть российско-украинские отношения в следующем году?

— Они в любом случае будут напряженными. К сожалению. Есть вероятность перехода к гибридному ведению войны с военными контактами, судя по дурости, которую демонстрируют, простите за мой французский, украинские власти, есть основания полагать, что контакты будут, конечно, они вряд ли обрадуют украинских партнеров. Но избежать их, с учетом особенной воинственности, граничащей с безрассудством, будет очень сложно.

- Каковы перспективы у политического кризиса в Белоруссии? Пойдет ли он по нарастающей с наступлением весны?

2020-й — год уличных протестов: мировые тенденции, белорусская и украинская специфика © REUTERS, Leah Millis

- Можно ли считать победу прозападного кандидата на выборах президента в Молдавии геополитическим поражением России?

2020-й коронавирусный: не подводите итоги, все только начинается © CC0, Pixabay Майю Санду записывать в прозападные политики. Она вполне прорумынская фигура. В этой связи Молдавия рискует потерять суверенность еще быстрее, чем Азербайджан.

Некоторые признаки свидетельствуют о том, что Майя Санду пришла на позицию президента с единственной целью: развалить молдавскую государственность с определенными последствиями. То есть Румыния будет втягивать Молдавию в себя в качестве отдельных территорий. Мне кажется, эта угроза очень реальна.

- Мир борется с коронавирусом, идет война вакцин. Как себя на этом фронте проявила Россия в уходящем году?

— Россия проявила себя как государство, которое обладает незаурядными технологическими возможностями. Она опередила другие страны, которые считали себя развитыми, создавая эту вакцину раньше них.

Более того, полагаю, что она будет гораздо удачнее своих западных аналогов. Не зря делаются попытки скрестить западную вакцину с российскими аналогами с целью повышения эффективности, то есть примазаться к победе российского здравоохранения.