«В польскую фальшивку "Украина не Россия" выгодно верить. Потому что эта фальшивка оправдывает само существование независимых, в том числе от здравого смысла, правителей в Украине. Дает им возможность числиться самостоятельными. <…> На Украине могут быть кандидаты в президенты, выступающие в пользу большинства своих граждан, но на Украине не может быть президентов, действующих в интересах большинства своих граждан. Именно потому, что главный интерес граждан Украины — воссоединение с остальными русскими, ибо украинцы очевидным и доказанным образом составляют часть русского народа», — сказал Вассерман.
В настоящее время основная политическая борьба на Украине развернулась между провластной партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ). При этом во время предвыборной кампании неформальный лидер «СН» Владимир Зеленский постоянно говорил, что главным противником для него и возглавляемой тогда им политсилы были Петр Порошенко и его окружение.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.