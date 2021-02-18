Главным интересом граждан Украины является воссоединение с остальными русскими. Об этом заявил публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Вассерман рассказал, какая власть должна быть на Украине © РИА Новости, Александр Уткин | Перейти в фотобанк

В настоящее время основная политическая борьба на Украине развернулась между провластной партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ). При этом во время предвыборной кампании неформальный лидер «СН» Владимир Зеленский постоянно говорил, что главным противником для него и возглавляемой тогда им политсилы были Петр Порошенко и его окружение.

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