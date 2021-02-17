И Зеленский, и Порошенко вынуждены одинаковым образом идти против интересов большинства граждан Украины, считает публицист Анатолий Вассерман

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В настоящее время основная политическая борьба на Украине развернулась между провластной партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ). При этом во время предвыборной кампании неформальный лидер «СН» Владимир Зеленский постоянно говорил, что главным противником для него и возглавляемой тогда им политсилы были Петр Порошенко и его окружение (тогда Блок Петра Порошенко).

- Анатолий Александрович, почему произошли такие изменения в раскладе политических сил на Украине?

— Потому что в польскую фальшивку «Украина не Россия» выгодно верить. Потому что эта фальшивка оправдывает само существование независимых, в том числе от здравого смысла, правителей в Украине. Дает им возможность числиться самостоятельными. Сильно подозреваю, что это продлится еще не один год.

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Именно потому, что главный интерес граждан Украины — воссоединение с остальными русскими, ибо украинцы очевидным и доказанным образом составляют часть русского народа.

- Только ли идеологическую подоплеку имеет противостояние Зеленского и Медведчука?

— Конечно, экономические факторы тоже работают. В частности, бизнес Коломойского, который в свое время и продвинул Зеленского, существенным образом опирается на то, что связи между Украиной и остальной Россией ограничены. Коломойский в свое время наладил технологию переводов между Украиной и Российской Федерацией, и ему выгодно, чтобы никто, кроме него, этой технологией не мог пользоваться, тогда как Медведчук торгует с РФ напрямую.

Но главное не это. Тут работают интересы Западной Европы и Северной Америки. Западной Европе выгодно поедать Россию по кусочкам, и Украина как раз один из таких кусочков. Тогда как Северной Америке выгодно ограничить взаимодействие Европейского союза с РФ, и для этой цели Украина — очень удобное препятствие на пути этих экономических связей.

Есть и многие иные факторы, но этих, на мой взгляд, достаточно.

- Сейчас обсуждают замену премьер-министра и спикера парламента на Украине. А на ваш взгляд, такие отставки возможны?

— Отставки всегда возможны, но лучше от этого не станет, поскольку фундаментальные интересы, о которых я говорил, не изменятся от перемены личностей.

- А если пост премьера страны займет Петр Порошенко, как об этом говорил Александр Турчинов?

— Уже сейчас Зеленский воспроизводит большую часть политики Порошенко. Такое сближение естественно именно потому, что всем этим деятелям выгодно создавать барьеры и противоречия между Украиной и остальной Россией.

Украина после распада. Соединённое королевство Великой Галиции и Северной Буковины

Поэтому, даже когда Зеленский будет полностью, во всех мелочах воспроизводить поведение Порошенко, это будет лишним основанием, чтобы не подпускать Порошенко к кормушке.

- А есть ли отличия между Зеленским и Порошенко?

— Как личности они, естественно, очень отличаются. Но они находятся в одном и том же политическом положении. Им обоим для их личных политических интересов необходимо отделение Украины от стальной России. Поэтому они оба вынуждены одинаковым образом идти против интересов большинства граждан Украины. То есть как личности они, несомненно, очень различаются, а как политические деятели вынуждены действовать одинаково.

- Готов ли Зеленский пойти на физическое устранение своих оппонентов?

За войну в Донбассе, но по правилам. В чем смысл резолюции Европарламента и стоит ли хвалить ее за критику Киева © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Поэтому политические покушения случаются довольно редко и еще реже остаются безнаказанными.

- Какое будущее ждет президента Зеленского?

— До конца первого срока он может досидеть благодаря американской поддержке, а дальше его выкинут как отработанный материал.