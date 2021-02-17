Платформа CodinGame по найму разработчиков программного обеспечения (ПО) обнародовала статистику по средним годовым зарплатам специалистов в европейском регионе. Об этом 17 февраля написал сайт 3dnews

Чиновники жалуются премьеру Шмыгалю на долги по зарплатам и массовые увольнения © kmu.gov.ua

На втором месте программисты из Нидерландов, их доход — $64 045 (4 млн 736 тыс. руб.). Закрывают тройку лидеров немцы, их доходы — $58 503 (4 млн 326 тыс. руб.)

Меньше всех на европейской территории зарабатывают программисты из Украины, их доход оценивается в $28 184 (2 млн руб.).

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При этом в мировых масштабах лидируют по размеру годового дохода разработчики ПО из США, они зарабатывают $83 082 (6,1 млн руб.), а самыми низкооплачиваемыми уже становятся программисты из Индии — $20 750 (1,5 млн руб.) — и бразильцы — 21 243 (почти 1,6 млн руб.) в год.