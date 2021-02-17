Диетолог заявила, что отнести колбасу к правильному питанию никак нельзя, это, скорее, фастфуд, а его лучше избегать.
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Но что делать, если фигуру и здоровье нужно беречь, а бутерброд все равно хочется? В этом случае Капийчук рекомендовала или сделать колбасу самостоятельно, или заменить этот продукт. В качестве эквивалента она порекомендовала пасту из яйца и рыбных консервов или перетертые сою, бобы, фасоль и горох.
С таким наполнением, обещает диетолог, бутерброд будет таким же вкусным, но более полезным и дешевым.