Диетолог-консультант Ольга Капийчук предложила украинцам отказаться от колбасы и назвала продукты, которые смогут заменить ее на бутерброде. Об этом написал Golos.ua 17 февраля

Институт Нацпамяти решил «декоммунизировать» «Советскую» колбасу © Отзовик

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Но что делать, если фигуру и здоровье нужно беречь, а бутерброд все равно хочется? В этом случае Капийчук рекомендовала или сделать колбасу самостоятельно, или заменить этот продукт. В качестве эквивалента она порекомендовала пасту из яйца и рыбных консервов или перетертые сою, бобы, фасоль и горох.

С таким наполнением, обещает диетолог, бутерброд будет таким же вкусным, но более полезным и дешевым.