У Порошенко буквально полгода назад считали Зеленского «агентом Медведчука», а теперь заявляют о готовности создать коалицию с его политсилой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев

Руслан Бизяев: Порошенко хочет создать коалицию с агентом Путина © Facebook, Руслан Бизяев Александр Турчинов заявил, что «Евросолидарность» может войти в коалицию со «Слугой народа», а Петр Порошенко — стать премьер-министром в случае досрочных выборов в парламент.

Политолог отметил, что пока не видит предпосылок для досрочных парламентских выборов на первую половину 2021 года.

«При этом у Порошенко буквально еще полгода назад считали, что Зеленский — это агент Медведчука. То есть получается, Порошенко хочет создать коалицию с агентом Медведчука, который агент [президента РФ Владимира] Путина? Знаете, как в "Доме, который построил Джек": "Синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек"», — сказал Бизяев.

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