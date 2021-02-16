Заявления партии Петра Порошенко «Европейской солидарности» о том, что она готова войти в коалицию с правящей фракцией «Слуга народа», вызывают недоумение ввиду того, что, по мнению соратников экс-гаранта, президент Владимир Зеленский является агентом Виктора Медведчука, которого называют «кумом Путина», считает политолог Руслан Бизяев

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Руслан Бизяев рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— Руслан, сейчас основная политическая борьба в Украине разворачивается между провластной партией «Слуга народа» и оппозиционной партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). При этом во время предвыборной кампании Зеленский повторял, что его главным противником является Порошенко и его окружение. Как вы считаете, почему фокус был смещен на ОПЗЖ?

— Я бы не сказал, что борьба идет с ОПЗЖ, потому что ОПЗЖ — это понятие растяжимое. Я бы немножко по-другому посмотрел на эту ситуацию. Введение санкций против трех каналов, которые ассоциируются с [председателем политсовета ОПЗЖ Виктором] Медведчуком («112 Украина», NewsOne, ZIK. — Ред.), — это, на мой субъективный взгляд, попытка отодвинуть Медведчука от возможного возвращения в переговорный процесс по Донбассу. Потому что вторая часть ОПЗЖ, насколько я понимаю, более или менее неплохо себя чувствует.

- То есть претензии у Зеленского есть конкретно к Медведчуку?

— Если называть вещи своими именами, то я думаю, да. Фактически речь идет о том, что Медведчук не должен вернуться в минские переговорные процессы ни под каким соусом. Это безотносительно личные антипатии к Виктору Владимировичу — мы говорим о холодной логике процесса.

Андрей Золотарев: Новая идеология «Слуги народа» — «Армия, Мова, Вова» © Facebook, Золотарев Андрей - А как Зеленский относится сейчас к Порошенко? Многие политологи отмечают, что президент все больше скатывается в парадигму своего предшественника. Тем временем глава штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов заявил, что «Евросолидарность» может войти в коалицию со «Слугой народа», а Порошенко — стать премьер-министром в случае досрочных выборов в парламент. Стоит всерьез воспринимать эти заявления?

— В изречении Турчинова следует обратить внимание на вторую его часть, относящуюся к досрочным выборам в парламент и переформатированию существующего монобольшинства в коалицию. На первую половину 2021 политического года я пока не вижу предпосылок для досрочных парламентских выборов, соответственно, заявление Александра Валентиновича можно не рассматривать в какой-то актуальной плоскости, только если таковые выборы состоятся.

При этом у Порошенко буквально еще полгода назад считали, что Зеленский — это агент Медведчука. То есть получается, Порошенко хочет создать коалицию с агентом Медведчука, который агент [президента РФ Владимира] Путина? Знаете, как в «Доме, который построил Джек»: «Синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек».

- Может, у Порошенко увидели в Офисе Зеленского вот эту смену курса, о которой говорят эксперты? В случае все-таки досрочных выборов возможна коалиция?

— Я вам скажу так: ставить знак равенства между Зеленским и Порошенко нельзя. Возьмите программу, с которой Зеленский и «Слуга народа» шли на выборы. Там есть очень много точек соприкосновения, например, курс на Европу, на НАТО, которые разделяет Петр Алексеевич Порошенко. Это общее, и на остальном оно заканчивается.

Михаил Погребинский: Американцы науськали Зеленского на Медведчука © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Но серьезной коалиции между Петром Алексеевичем и Зеленским я пока не вижу. У Петра Алексеевича сейчас немножко другие проблемы: тут у наших американских друзей начинают к нему вопросы появляться.

- Какие?

— Связанные с эпохой 2014-2019 годов — его президентства. Обратите внимание, что никто из администрации [президента США Джо] Байдена до сих пор с Петром Алексеевичем или его соратниками не общался.

- Не происходит ли это из соображений не буди лихо, пока тихо?

— Понимаете, все эти пленки, которые всплыли в прошлом году летом, ведь очень серьезно косвенно бьют по Байдену. И я не уверен, что в ближайшее время администрация Байдена по второму кругу полюбит «Евросолидарность» и Петра Алексеевича.

- Значит, по-вашему, Порошенко для американцев — невыгодная фигура? Потому что, например, ваш коллега Михаил Погребинский считает, что, напротив, Порошенко для Вашингтона — удобный проамериканский партнер.

— Я очень уважаю Михаила Борисовича, но в данном случае моя субъективная точка зрения: а зачем? Байдену предписывают фразу «второй раз я это… покупать не буду».

- Если Порошенко отпадает, то что насчет Юлии Тимошенко? В одном из последних интервью глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ на вопрос, возможно ли расширение парламентского монобольшинства, в том числе за счет фракции «Батькивщины», заявил, что «все возможно». В случае возможной смены Дениса Шмыгаля может ли Тимошенко претендовать на премьерский пост?

— Ну, теоретически и доллар может стоить 32 рубля, но с практической точки зрения я в этом сомневаюсь. Точно так же я интерпретирую слова Андрея Борисовича, что да, теоретически это возможно, а вот в практической плоскости я не вижу сейчас ни одной предпосылки к формированию такой коалиции. На основании чего? Если «Слуге» не хватает голосов, всегда есть мажоритарщики, две-три фракции, которые могут дать необходимое количество голосов.

Кость Бондаренко: Для достижения своих целей Зеленский использует любые способы © РИА Новости, Нина Зотина

- Насколько в таких решениях власти опираются на потенциальные колебания рейтинга? Есть основания думать, что назначение премьером врио министра энергетики Юрия Витренко, которому сейчас активно прочат этот пост, тоже очков команде Зеленского не прибавит.

— Витренко — это другая история. Сегодня его в очередной раз пробуют сделать все-таки вице-премьером, после чего действительно начнется премьерский кейс. То есть все понимают, что Шмыгаль уйдет в отставку, но не понимают: а) когда это будет сделано и б) кто может занять его место.

Витренко очень широко обсуждается в публичной плоскости, проецируется прошлогодняя схема, когда Шмыгаль вошел в вице-премьеры, а через месяц стал премьером. Но, мне кажется, в этом случае дважды в одну воронку снаряд не попадет. У Витренко все-таки будет немного другой функционал, связанный с рынком энергетики. Но мне кажется, что пока это не начало его премьериады.

- Что известно о замене Шмыгаля?

— Это очень тяжеловесный политик — как минимум лидер фракции. Недаром Турчинов говорил о Порошенко, он же не говорил, например, о [депутате от «Евросолидарности»] Алексее Гончаренко. Второй момент — это Тимошенко, не называется же тоже [депутат от «Батькивщины» Алексей] Кучеренко. Тут кто-то из тяжеловесов, но кто, сказать очень тяжело.

Не удивлюсь, если это будет кандидатура, о которой мы сейчас с вами не говорим. Помните, как у вас [премьер РФ Михаил] Мишустин появился? Оп! Раз! И все, и премьер. Кем он был до этого? Он рассматривался в шорт-листе? Не думаю. Тут может быть так же.