Новый кандидат в президенты Украины будет искать баланс между двумя политиками - политикой в отношении Евросоюза и политикой в отношении России. Об этом сообщил политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Крах Зеленского: версия группы «Рейтинг» © president.gov.ua

По его словам, таких производственных цепочек десятки, поэтому нужен будет человек, который будет сбалансированно предлагать эти две политики избирателям.

Ранее Баширов заявил, что из-за падения рейтинга нынешнего президента Владимира Зеленского может появиться новая политическая фигура, у которой будут все шансы на то, чтобы как минимум выйти во второй тур с Зеленским или с Порошенко или даже выиграть эти выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.