«Дело в том, что за это время достаточное число украинских граждан связало свои жизни с Евросоюзом, но при этом промышленность остается в сильной зависимости от продаж в Россию. Она же неконкурентоспособна на европейском рынке. В лучшем случае они продают тот же металлопрокат первичного проката, а все остальное на этом прокате зарабатывают компании из других стран. Зато в России эта производственная цепочка еще не полностью разорвана. Например, мы запретили ввоз колесных пар из Украины. Все последние годы производство этих колесных пар окупалось, а теперь компания "Евраз" построила свой отдельный завод, и у нас такая потребность отпала», — объяснил политтехнолог.
По его словам, таких производственных цепочек десятки, поэтому нужен будет человек, который будет сбалансированно предлагать эти две политики избирателям.
Ранее Баширов заявил, что из-за падения рейтинга нынешнего президента Владимира Зеленского может появиться новая политическая фигура, у которой будут все шансы на то, чтобы как минимум выйти во второй тур с Зеленским или с Порошенко или даже выиграть эти выборы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.