Президентский рейтинг Владимира Зеленского будет падать дальше. Не исключено, что на Украине появится новая фигура, у которой будут все шансы на то, чтобы на следующих выборах как минимум выйти во второй тур или даже одержать победу, считает политтехнолог Марат Баширов

Марат Баширов: Для американцев Зеленский – разменная монета © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ранее КМИС опубликовал президентские рейтинги украинских политиков, в соответствии с которыми за Владимира Зеленского проголосовали бы 22,7% определившихся избирателей, а за его ближайшего преследователя Петра Порошенко — 18,3%.

- Марат Фаатович, насколько это падение критично для действующего главы государства?

— Это очень серьезное падение. И самое главное, что все понимают причины этого падения рейтинга господина Зеленского. Он не выполнил ни одного из обещаний, которые он давал при избрании. Там было несколько тем: борьба с олигархами, обуздание роста тарифов и решение донбасского кейса. Ни по одному из этих направлений он не продвинулся.

И когда его рейтинг сейчас сравнивают с рейтингом Порошенко, то для такого сравнения тоже есть вполне понятные основания: если при Порошенко стоимость тепла была порядка 9 гривен за гигакалорию, то при Зеленском уже 43. Почти в 5 раз выше.

Рейтинг Зеленского будет падать, и, конечно, мы вправе ожидать, что появится новая фигура, у которой будут все шансы на то, чтобы как минимум выйти во второй тур с Зеленским или с Порошенко или даже выиграть эти выборы.

- Из какого лагеря будет этот кандидат? Из националистического или из «пророссийского»?

— Этот человек будет искать баланс между двумя политиками — политикой в отношении Евросоюза и политикой в отношении России. Дело в том, что за это время достаточное число украинских граждан связало свои жизни с Евросоюзом, но при этом промышленность остается в сильной зависимости от продаж в Россию. Она же неконкурентоспособна на европейском рынке.

В лучшем случае они продают тот же металлопрокат первичного проката, а все остальное на этом прокате зарабатывают компании из других стран. Зато в России эта производственная цепочка еще не полностью разорвана. Например, мы запретили ввоз колесных пар из Украины. Все последние годы производство этих колесных пар окупалось, а теперь компания «Евраз» построила свой отдельный завод, и у нас такая потребность отпала.

Таких производственных цепочек десятки, поэтому нужен будет человек, который будет сбалансированно предлагать эти две политики и предлагать их избирателям.

- С чем вы связываете санкции Зеленского против телеканалов, которые связывают с Медведчуком? Власть хочет добиться от него неких уступок или Зеленский хочет физически выдавить ОПЗЖ из украинской политики?

— Я думаю, что господин Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга. Он считает, что если на каких-то оппозиционных телеканалах или в социальных сетях говорят о его невыполненных обещаниях, то это якобы наносит вред украинской государственности. Это действительно приводит к падению рейтинга, но так надо просто взяться за дело и выполнять свои обещания. То, что он закрывает эти телеканалы, ни к чему не приведет. Потому что на сегодняшних существует масса других способов доведения информации для избирателей. Особенно тех, кто ориентируется на русский язык.

- Вы уже частично затронули экономическую составляющую украинской жизни. А как вы оцениваете скандалы вокруг «Мотор Сич» и «ГОКа Восточный» по производству урана? Нынешняя власть продолжает политику предыдущей или она даже перегибает палку в части ущерба интересам страны?

— Что касается «Мотор Сич», то они однозначно пошли на поводу у американцев. Потому что американцы против того, чтобы китайские инвесторы получали доступ к технологиям, которые касаются вертолетов.

Если говорить о ГОКе, то тут надо шире ставить вопрос. И.О. министра энергетики Витренко в принципе работает против национальной промышленности и национальной энергетики Украины.

Он уже заявлял, что нужно закрыть все станции, которые работают на угле, и что нужно завести американское топливо на те атомные станции, которые строились по советским технологиям. Хотя многие говорят, что это очень опасно, потому что они не стыкуются по урановым стержням. Поэтому вполне возможно, что старые украинские атомные станции также лягут.

Витренко и в случае с этим ГОКом, и с тепловыми станциями, и с атомными станциями просто работает против интересов Украины.

- Как вы полагаете, Зеленский будет баллотироваться на второй срок или он уже «наелся» этого президентства и хочет уйти?

— Мы с вами уже слышали, что он пойдет на второй срок. Это амбициозный человек. Думаю, он не откажется от участия.