По словам представителей профсоюза, в Винницкой, Днепропетровской, Луганской, Херсонской, Черкасской и других областях чиновники не получили заработную плату за первую половину января, дефицит оплаты труда чиновников составляет от 35 до 50%.
Также в обращении упоминается о сокращении 17 тыс. госслужащих, которым трудно будет найти работу.
Профсоюз попросил Шмыгаля сделать прозрачной информацию о вакансиях, решить вопрос с долгами и помочь трудоустройству тех, кого сокращают, поскольку среди них есть лица, «которые получили не одно высшее образование, в том числе по специальности "Государственное управление", за средства государственного бюджета».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил своему Офису подготовить данные по зарплатам чиновников крупных госкомпаний, чтобы проверить их соответствие с эффективностью.
Зеленский также потребовал разработать формулу зарплат, исходя из результата работы, а все топ-зарплаты пересмотреть.
Зеленский считает недопустимым тот факт, что менеджеры госкомпаний получают миллионные зарплаты, а их ключевые показатели эффективности ниже среднего, что вызывает недовольство в обществе.