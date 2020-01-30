«Наш источник в ОП рассказал, что Владимир Зеленский попросил Офис президента предоставить ему все данные по зарплатам ТОП-менеджеров государственных компаний и дать анализ эффективности их работы», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Зеленский поручил разработать формулу зарплат, исходя из результата работы, а все топ-зарплаты пересмотреть.
По данным источника, Зеленский считает недопустимым тот факт, что менеджеры госкомпаний получают миллионные зарплаты, а их ключевые показатели эффективности ниже среднего, что вызывает недовольство в обществе.