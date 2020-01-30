Президент Украины Владимир Зеленский поручил своему Офису подготовить данные по зарплатам чиновников крупных госкомпаний, чтобы проверить их соответствие с эффективностью. Об этом 30 января сообщается на канале в Telegram «Резидент»

«Наш источник в ОП рассказал, что Владимир Зеленский попросил Офис президента предоставить ему все данные по зарплатам ТОП-менеджеров государственных компаний и дать анализ эффективности их работы», — говорится в сообщении.

Нижегородский губернатор уличил Зеленского в незнании истории Второй мировой © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

По данным источника, Зеленский считает недопустимым тот факт, что менеджеры госкомпаний получают миллионные зарплаты, а их ключевые показатели эффективности ниже среднего, что вызывает недовольство в обществе.