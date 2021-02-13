Вакцина Pfizer вряд ли поступит на Украину на следующей неделе. Об этом 13 февраля сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина

Ляшко заявил, что задержка поставки партии вакцины Pfizer связана с бюрократическими трудностями. В понедельник Украина должна получить от производителя необходимый проект соглашения. Затем ее должны зарегистрировать и получить накладную от ЮНИСЕФ.

Ищенко VLOG: Сможет ли Украина победить COVID-19 без вакцины? © Скриншот из видео Украина.ру

«Мы готовы согласиться на первую партию в объеме 500 000 доз, чтобы не ждать, пока сформируют полную партию в 1 млн, и чтобы быстрее приступить к вакцинации», — сказал он.

Ляшко уточнил, что Украина заключила контракты на получение 12 млн доз вакцины AstraZeneca и Novavax с возможностью расширения еще на 3 млн доз. Препарат производится на мощностях индийского предприятия Serum.

Как ранее сообщил глава Минздрава Максим Степанов, уже начался процесс отгрузки вакцин из Индии.

В свою очередь замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что полностью подготовлен механизм доставки вакцины от COVID-19 в регионы Украины.