Ляшко заявил, что задержка поставки партии вакцины Pfizer связана с бюрократическими трудностями. В понедельник Украина должна получить от производителя необходимый проект соглашения. Затем ее должны зарегистрировать и получить накладную от ЮНИСЕФ.
Поэтому первой, по данным Ляшко, на Украину поступит вакцина британско-шведской компании AstraZeneca.
«Мы готовы согласиться на первую партию в объеме 500 000 доз, чтобы не ждать, пока сформируют полную партию в 1 млн, и чтобы быстрее приступить к вакцинации», — сказал он.
Ляшко уточнил, что Украина заключила контракты на получение 12 млн доз вакцины AstraZeneca и Novavax с возможностью расширения еще на 3 млн доз. Препарат производится на мощностях индийского предприятия Serum.
Как ранее сообщил глава Минздрава Максим Степанов, уже начался процесс отгрузки вакцин из Индии.
В свою очередь замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что полностью подготовлен механизм доставки вакцины от COVID-19 в регионы Украины.