Полностью распланирована доставка вакцины от COVID-19 в регионы Украины. Об этом 12 февраля сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»

«Вакцина приезжает на Украину. В зависимости от того, какая это вакцина — Pfizer или AstraZeneca, — она направляется на разные склады. Есть отдельный склад для Pfizer, отдельный — для AstraZeneca, потому что там разные условия хранения. После этого идет логистика — развозка по регионам», — рассказал он.

США пообещали Украине холодильники для вакцины © Facebook, U.S. Embassy Kyiv Ukraine

По словам Тимошенко, уже сформированы около 600 мобильных групп, в основном на базе семейных врачей, которые будут заниматься вакцинацией, а Минздрав и департаменты здравоохранения областей отработали механизм процесса — то есть куда поедут медики и кого они будут прививать.

«Они будут ездить 20 дней, ведь срок между первой вакцинацией и второй — именно 20 дней. Все рассчитано так, чтобы они по области проходили за 20 дней всех людей, которых должны вакцинировать, а дальше та же группа идет и проводит вторую вакцинацию», — пояснил он.

Тимошенко напомнил, что в первую очередь будут вакцинировать медиков, работающих с больными COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что поставка вакцины в страну ожидается 15 февраля. Как заверил главный санврач Украины Виктор Ляшко, в феврале в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Кроме того, ожидается поставка от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Сообщалось о возможной задержке поставки китайской вакцины Sinovac.

В феврале премьер-министр Денис Шмыгаль подписал указ о запрете на регистрацию в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной или произведенной в России.