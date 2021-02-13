Отставка правительства через вотум недоверия будет означать, что Зеленский не контролирует Раду и собственную фракцию, считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ближайшее время вполне реальна.

«Вы видите, что власть теряет в рейтинге, премьер не пользуется популярностью — он как бы незаметный. Такие "жертвы" могут ослабить негативные процессы с рейтингами Зеленского, но тут же проблема — а кого вместо него утверждать? Как сделать, чтобы, несмотря на все меры, большинство не "посыпалось"?» — отметил эксперт.

Алексей Попов: Зеленский показал, что способен на нестандартные ходы © sobityadnya.ru

«Даже наиболее легкий для Зеленского сценарий — просто Шмыгаль, как Гончарук, подает заявление об отставке. Потому что отставка правительства через вотум недоверия будет означать, что не контролирует Зеленский Раду и свою фракцию», — сказал Попов.

Он добавил, что если фракции удастся утвердить Юрия Витренко на должности первого вице-премьера, министра энергетики, то и отставка Шмыгаля станет более реальной.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.