России выгоден уход Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении, но не сейчас. Потому что сейчас его уход может привести к очень серьезной турбулентности. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Факельное шествие и поход Пашиняна на военное кладбище - что произошло в Армении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Необходимо, отметил эксперт, чтобы в Армении успокоилась внутриполитическая ситуация, прошли досрочные выборы, а главное, чтобы это все было контролируемо, чтобы не пришел к власти еще более радикальный игрок.

«Не хотелось бы получить Пашиняна 2.0. Да, ситуация там немного другая. Армения — член ЕАЭС и при любых раскладах вынуждена будет сотрудничать с Москвой. Но риски для этого серьезные тоже есть», — указал Абзалов.

Если же Россия не будет предпринимать никаких инициатив в вопросе Армении, в республике возникнет много желающих провести националистические партии в парламент, созвать коалицию, торпедировать соглашения, признать Карабах и расконсервировать конфликт, добавил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.