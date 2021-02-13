После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. В конце декабря он пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов.
Необходимо, отметил эксперт, чтобы в Армении успокоилась внутриполитическая ситуация, прошли досрочные выборы, а главное, чтобы это все было контролируемо, чтобы не пришел к власти еще более радикальный игрок.
«Не хотелось бы получить Пашиняна 2.0. Да, ситуация там немного другая. Армения — член ЕАЭС и при любых раскладах вынуждена будет сотрудничать с Москвой. Но риски для этого серьезные тоже есть», — указал Абзалов.
Если же Россия не будет предпринимать никаких инициатив в вопросе Армении, в республике возникнет много желающих провести националистические партии в парламент, созвать коалицию, торпедировать соглашения, признать Карабах и расконсервировать конфликт, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.