России выгоден уход Никола Пашиняна с поста премьера Армении, но сейчас его уход может привести к очень серьезной турбулентности, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Александр Искандарян: Отношения с Азербайджаном – не то, что знает каждый армянин © Sputnik /Asatur Yesayants Армении Пашиняну ультиматум с требованием отставки из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе, который истек в 12 часов дня 8 декабря, после чего в Ереване и некоторых других городах начались митинги и акции протеста. С призывом к отставке Пашиняна выступили все три бывших президента — Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также лидеры духовенства. О необходимости отставки действующего премьера, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян.

- Дмитрий, сохранит ли Пашинян свою должность. Если нет, кто придет ему на смену?

— Пашинян не сохранит свою должность. Он в любом случае потеряет ее досрочно, вопрос когда. Тем более что он сам пришел к власти в ходе досрочных выборов. Поэтому вопрос состоит в том, когда он уйдет, в каком формате и что будет с договоренностями.

Дело в том, что уход Пашиняна до того, как эти договоренности были исполнены в той или иной степени, привел бы к политическому коллапсу. В этом случае пришли бы националисты, по сравнению с которым Пашинян так, небольшое отклонение вправо. Они, скорее всего, денонсировали бы соглашения и возобновили боевые действия, несмотря на то что у Армении возможностей для этого нет. Турция вынуждена была бы ответить, и наши миротворцы оказались бы в котле, и это было бы серьезной проблемой.

Понятно, что Пашинян находится под очень серьезным давлением. И в Армении, и в Азербайджане трудная эпидемиологическая и экономическая ситуация, и все это приведет к тому, что протестная активность в Армении против Пашиняна будет выплескиваться именно в международную составляющую и вопрос Карабаха.

Тем не менее, Пашинян представил ряд инициатив, которые предполагают, что он будет у власти еще как минимум шесть месяцев. По предварительным прогнозам, уйти он может в следующем году. Если он уйдет досрочно, будут досрочные выборы, которые предполагают серьезное изменение раскладов в избирательной кампании.

В Армении по сравнению с РФ довольно много партий, между ними разная степень кооперации, и возможна победа партий, которые были близки предыдущему руководству, которое Пашинян пытался ослабить. Пашиняну выгоднее, чтоб они прошли как можно позже, чтобы смягчить эффект от коронавируса и Карабаха. России выгодно, чтоб они прошли раньше.

- Почему?

— Потому что Пашинян продвигал антироссийскую повестку по целому ряду направлений. И ситуация в Карабахе служит хорошим примером тому, как не надо себя вести, если не хочешь потерять самостоятельность. И то же решение о вводе миротворцев было принято слишком поздно. Его можно было принять раньше.

Военкор Кристина Мельникова: Для жителей Карабаха война не окончена © Facebook, Кристина Мельникова

Поэтому не факт, что в ближайшее время у США появится осознанный и новый интерес к этой проблеме. Учитывая, что Байден считается близким к армянской диаспоре в США, он в это дело может предметно включиться ближе к марту. И Пашиняну нужно продержаться до марта, чтобы иметь возможность выстраивать свои конструкции.

Насколько это получится, вопрос очень открытый, потому что в начале года произойдет всплеск эпидемиологических и экономических проблем. К этому времени Армения вакцинацию провести не сможет, и это будет самый тяжелый период для Пашиняна, когда ему нужно будет удержать власть.

Оппозиция, в свою очередь, будет пытаться его скинуть, чтобы обеспечить максимальный доступ к политическому ресурсу и не допустить смены руководства под воздействием внешних коллег.

- Если говорить однозначно, в этом поражении виноват именно «соросовский Пашинян», или на его месте мог оказаться любой «пророссийский» президент?

— На самом деле там все виноваты. Армения не до конца поняла, что могло бы произойти. Азербайджан превосходил ее в военной силе. Как только произошел первый прорыв, РФ фактически закрыла небо Армении. У Армении проблем не было. Это большой миф, что там все дроны порешали. И Шуша бралась не дронами, а диверсионными группами, которые прошли через всю территорию НКР, и их просто никто не заметил.

Проблема заключается в том, что альтернативой договоренностям был бы взятый Степанакерт. При нынешнем развитии военных действий других вариантов не было. Альтернативой соглашению был бы полноценный межнациональный конфликт со всеми вытекающими последствиями.

Это же надо понимать Азербайджану. Альтернативой соглашениям был бы не полностью взятый Карабах, а полноценные санкции и признание НКР со стороны Франции и США. Обе стороны либо лишились бы всех территорий, либо легли под санкции на фоне ухудшающейся экономической ситуации, а Россия спасла и тех, и других. Даже если они этого не понимают на фоне военного ража.

- Какие именно ошибки допустило армянское руководство?

— Армянскими властями были допущены военные ошибки. При предыдущем руководстве это было бы маловероятно. Но не потому, что Москва к нему по-другому относится. Пашинян начал серьезную ротацию в военном блоке, который совсем был не готов к военным действиям. Хотя уже были предупреждения и провокации.

Более того, Армения могла бы и дальше находиться в переговорной позиции и бесконечно договариваться по Карабаху. Но Пашинян целенаправленно вышел из договоренностей, отдав инициативу в руки Азербайджану. Это можно было бы сделать более тонко. Но Пашинян пришел к власти при помощи улицы, улица требовала признания, в итоге Пашинян и из переговоров вышел, и Карабах не признал (даже когда там уже были азербайджанские войска).

Азербайджан этим воспользовался, выбрал момент, когда в Америке будут выборы (ни США, ни Иран в это вмешиваться не будут). То есть Пашинян сделал все возможное, чтобы максимально осложнить себе военные действия. Плюс ко всему за все время, пока шел этот конфликт, Пашинян ни разу не обратился за консультацией в ОДКБ по поводу ведения боевых действий. Он оказался в сложной ситуации. Ему нужна была Москва, и хоть он от нее всячески отстраивался, он прибег к ее помощи. США и Франция не помогли, и на этом все закончилось.

Если бы у власти в Армении был «карабахский клан», война была бы маловероятна. Не потому, что братская Россия за ними стояла, а потому что из переговорного процесса не вышел. Пашинян совершил ряд ошибок, которые привели к военному положению.

Все прекрасно понимали, что на фоне сложного экономического положения и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана возможны были провокации. Все прекрасно понимали, что возможен был прорыв. Но армянские коллеги решили не укрепляться на отдельных участках, и на южном направлении произошел прорыв.

Ищенко описал, что получит Россия, если в Армении свергнут Пашиняна © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

- К чему в связи с досрочными выборами нужно готовиться России?

— РФ в принципе выгоден уход Пашиняна, но не сейчас. Потому что сейчас его уход может привести к очень серьезной турбулентности. Необходимо, чтобы все успокоилось, прошли досрочные выборы, и изменения произошли. Но главное, чтобы это все было контролируемо, чтобы не пришел к власти еще более радикальный игрок.

Пример Украины показывает, к чему это может привести. Тяжелая экономическая ситуация, военные действия, протестное голосование, и к власти приходит человек, который бьет себя кулаком в грудь, рассказывая, что он за Юго-Восток. Потом возникает внешний фактор, определенное давление, и оказывается, что он в некоторых вопросах правее Порошенко.

Не хотелось бы получить Пашиняна 2.0. Да, ситуация там немного другая. Армения член ЕАЭС, и при любых раскладах вынуждена будет сотрудничать с Москвой. Но риски для этого серьезные тоже есть.

О том, что избирательные кампании проходят очень специфически, свидетельствует пример Трампа, который начинал этот год как победитель, а заканчивает его как бывший президент.

- А как сложится отношение простых Армян к России? У них останется понимание, что Россия их стратегический союзник, или у них возобладает обида на то, что Россия не разгромила Азербайджан?

— Если бы это происходило в безвоздушном пространстве, ситуация рано или поздно стабилизировалась бы. У нас есть пример Молдавии, когда пришел Додон, и сформировался определенный запрос на объединение. Но надо понимать, что мы не в безвоздушном пространстве. И в Азербайджане тоже высказывается позиция о том, что Россия у нас украла победу. Понятно, что эти вбросы идут со стороны внешних игроков, той же Турции.

И в Армении тоже звучат разговоры о том, что Москва недозащитила, что надо было сразу войти, закрыть глаза на Пашиняна и самим все сделать. Но они не понимают, что Пашинян сам не хотел, чтобы кто-то куда-то входил. То есть будет попытка дискредитировать позицию Москвы, чтобы она воспринималась как сторона, которая никому ничего не дала довести до конца, чтоб потом её оттуда выдавить как миротворца.

Победа Искандера. Как русы из Киева Карабах воевали © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Карабах, конечно, важная история, но есть вопрос с экономикой и со всем основным. Россия, скорее всего, будет поставлять вакцину Армении, и новый руководитель может стать конструктивным в этом направлении. Если будет развиваться экономика, это сгладит противоречия. Взять хоть ситуацию с Косово. Казалось бы, шрам на всю жизнь, но Сербии предлагают вступить в ЕС, и они договариваются с США по тем или иным вопросам.

Также России нужно играть первым темпом в этом вопросе. А то у нас есть такая национальная особенность, что мы все пускаем на самотек и смотрим, что произойдет. Это касается и Молдавии, и Украины, и Армении. В будущем это коснется и Казахстана, и Таджикистана. И вот мы смотрим на все это, а потом начинаем тушить.

Если и дальше ситуация будет так развиваться, то там будет много желающих провести националистические партии в парламент, созвать коалицию, торпедировать соглашения, признать Карабах и расконсервировать конфликт.

- Какие же шаги нужно предпринять в отношении Армении?

— Если Москва хочет играть первым темпом, она должна будет поддерживать определенных кандидатов. Нужно делать ставку на вакцинацию и экономические преференции. Но не надо поддерживать тех, кто выступает против русского языка и за базы НАТО.

Если играть первым номером, ситуация будет неплохая. Да, есть негатив в отношении к России, но в целом ситуация более-менее нормальная, экономическое взаимодействие налажено, диаспора в России достаточно влиятельна, и отношения можно выстроить. Но эти отношения нужно выстраивать самим, а не ждать, пока оно само выстроится.

Если не играть первым номером с разными игроками, нашу позицию рано или поздно дискредитируют, и миротворцы станут заложниками. Так что политика на армянском направлении — это вопрос не только к военным, но и к дипломатам. Мы не можем все вопросы решать военнослужащими. Нужна мягкая сила, работа с политическими партиями. Мы должны удержать Армению, а желающих оттолкнуть ее от России, особенно в связи с досрочными выборами, будет очень много.

Наконец, нам нужно обеспечить экономический рост. Наши американские партнеры сколько угодно могут политически давить Китай, но его позиции в Средней Азии очень сильны. Там серьезные экономические инвестиции. Вы можете по 150 раз рассказывать про Гонконг и Синьцзян-Уйгурский автономный район (где действительно происходит нарушение прав человека). Поэтому надо развивать Таможенный Союз, чтобы риски выхода из него перевешивали политические маневры.