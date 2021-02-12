По словам Кеосаяна, это его первая поездка в Донбасс во взрослом возрасте.
«Ощущение, что находишься в декорациях фильма про войну — потом понимаешь, что это реальность. Заезжаешь в больницу, тебе показывают фотографии, как в хирургическом или детском отделении прямым попаданием "Града" разрушено помещение… Там я увидел разбитое кладбище, могилы в районе аэропорта», — рассказал режиссер.
По словам Кеосаяна, регион «даже на 10% не развивается так, как мог бы, — нет условий, интеграции нет той, которая могла бы быть».
Кроме того, он рассказал, что встречные люди говорили ему, что и так считают, что живут в России.
«В Минских соглашениях написано, что это часть Украины. А они все равно бомбят. Я очевидец бомбежек, не знаю, что там видит или не видит ОБСЕ», — добавил Кеосаян.
Он отметил, что когда главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сказала на форуме «Русский Донбасс»: «Россия-матушка, забери Донбасс домой», она не была уполномочена как политик, но «уполномочена собственными совестью и пониманием» ситуации.