О своей поездке в Донецк на форум «Русский Донбасс» ведущий и режиссер Тигран Кеосаян рассказал в эфире YouTube-канала издания Украина.ру

По словам Кеосаяна, это его первая поездка в Донбасс во взрослом возрасте.

«Ощущение, что находишься в декорациях фильма про войну — потом понимаешь, что это реальность. Заезжаешь в больницу, тебе показывают фотографии, как в хирургическом или детском отделении прямым попаданием "Града" разрушено помещение… Там я увидел разбитое кладбище, могилы в районе аэропорта», — рассказал режиссер.

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Кроме того, он рассказал, что встречные люди говорили ему, что и так считают, что живут в России.

«В Минских соглашениях написано, что это часть Украины. А они все равно бомбят. Я очевидец бомбежек, не знаю, что там видит или не видит ОБСЕ», — добавил Кеосаян.

Он отметил, что когда главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сказала на форуме «Русский Донбасс»: «Россия-матушка, забери Донбасс домой», она не была уполномочена как политик, но «уполномочена собственными совестью и пониманием» ситуации.