Украинский ведущий Владимир Остапчук 9 февраля опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен на отдыхе на Мальдивах абсолютно голым, прикрыв гениталии киви

«А какой ты фрукт?» — спросил Остапчук у подписчиков, прикрывшись киви.

«Блин, какой-то киви волосатый. Или то не киви», «Видно, что там не холодно! Киви большой», «Ты же отец двоих детей. Какой пример!», «Еще один Панин! Жесть! Куда мы катимся!», «Креатив на жлобском уровне», «Вы прямо заголовки для желтой прессы сами себе делаете "Остапчук показал свой киви на всю страну"», — отреагировали пользователи.

Ранее Остапчук высказался о коллегах, переехавших в Россию: «С вещами в другую страну».

Владимир Остапчук — украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. Сейчас он ведет шоу «Маска». Артист уже второй раз в браке, с первой супругой, переводчицей Еленой Войченко, он прожил 12 лет и родил двоих детей.

Осенью 2020 года Остапчук женился второй раз на юристе Кристине Горняк. По всей видимости, киви на уровне гениталий шоумена на фото держит именно она.