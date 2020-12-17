«Кто я такой, чтобы кого-то осуждать или давать оценку их позиции? Это их выбор. Если они приехали с вещами в другую страну и поддерживают другую гражданскую позицию, отличную от моей, что я могу с этим сделать? Понятно, что ничего», — сказал ведущий.
Он уточнил, что сам никогда не был в России и никогда не задумывался о работе в этой стране. Карьеру ведущего Остапчук начал в 2006 году на украинском канале СТБ, а в 2017 году эмигрировал в Канаду и пока продолжает жить на две страны.
Среди российских селебрити очень много уроженцев Украины, среди них Лолита Милявская, Наташа Королева, Вера Брежнева, Любовь Успенская и другие. Перебираются на ПМЖ в Россию украинские звезды и сейчас. В числе последних такое решение, уже после событий майдана, приняли певицы Тина Кароль и Анна Седокова.
Не переехала, но работает в России исполнительница Maruv. Все они регулярно сталкиваются с хейтом со стороны националистически настроенных граждан Украины за «неправильный» выбор зрителя.
В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.