Украинский ведущий Владимир Остапчук заявил, что не может повлиять на позицию своих коллег артистов, которые решили переехать в Россию после событий 2014 года или просто сотрудничать с российскими коллегами и давать концерты в Москве. Об этом ведущий рассказал в эфире программы PinCODE, которая на днях вышла на YouTube-канале Ирины Маловицы

«Кто я такой, чтобы кого-то осуждать или давать оценку их позиции? Это их выбор. Если они приехали с вещами в другую страну и поддерживают другую гражданскую позицию, отличную от моей, что я могу с этим сделать? Понятно, что ничего», — сказал ведущий.

Украинский певец заявил, что мечтает совершить диверсию в Кремле © Тарас Тополя/Инстаграм

Среди российских селебрити очень много уроженцев Украины, среди них Лолита Милявская, Наташа Королева, Вера Брежнева, Любовь Успенская и другие. Перебираются на ПМЖ в Россию украинские звезды и сейчас. В числе последних такое решение, уже после событий майдана, приняли певицы Тина Кароль и Анна Седокова.

Не переехала, но работает в России исполнительница Maruv. Все они регулярно сталкиваются с хейтом со стороны националистически настроенных граждан Украины за «неправильный» выбор зрителя.

В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.