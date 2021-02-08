«Что касается внутренней ситуации на Украине, то американцы будут делать всё, чтобы сохранить политическую линию, сформированную после майдана. Конечно, будут отступления и отходы в сторону от неё, но они будут делать всё, чтобы майдан стал государствообразующим моментом современной украинской истории», — сказал эксперт.
Настолько это совпадает с интересами Украины для США не главный вопрос, отметил Злобин, так как любое государство действует в соответствии со своими интересами, а учёт интересов противника или партнёра происходит только в той степени, в которой это не противоречит их собственным интересам.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.