Штаты будут делать всё, чтобы сохранить политическую линию, сформированную после Майдана, уверен российско-американский политолог Николай Злобин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Что касается внутренней ситуации на Украине, то американцы будут делать всё, чтобы сохранить политическую линию, сформированную после майдана. Конечно, будут отступления и отходы в сторону от неё, но они будут делать всё, чтобы майдан стал государствообразующим моментом современной украинской истории», — сказал эксперт.

Николай Злобин об интересах России, США и ЕС в Украине © РИА Новости, Нина Зотина

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