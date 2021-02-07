Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов 6 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал, можно ли верить в серьезность Всебелорусского народного собрания

Мамонтов дал совет Белоруссии касательно протестов © Santa Fe Relocation Services / flickr

"Это полная чепуха. Я вам скажу так: меня этой историей о том, что все, кто думает не так, как я, — «манекен» и «марионетка», не проведешь. Я хорошо знаю Белоруссию: за последние годы многократно там бывал, изучал, и друзей у меня там много, и политическую историю я теперь знаю гораздо лучше, чем прежде. И я скажу вам: все, кто говорит так, чаще всего оказываются теми же людьми, которые народ быдлом называют, теми же людьми, для которых только их мнение является важным и правильным", — сказал Мамонтов.

Он передал мнение "специалистов о состоянии дел в Белоруссии", которое ему лично близко.

"Один из них сказал, что если бы не вот эта вот укоренившаяся история о том, что Лукашенко — диктатор и пора ему уходить, то бери эту чистенькую, аккуратную, ухоженную Беларусь и интегрируй себе спокойно в любой Евросоюз. Никому это, конечно, не надо там — никому не нужны предприятия, которые в значительной степени ориентированы на Беларусь и Россию. Но в принципе эта оценка, что ежели бы нам по политическим мотивам не надо было постоянно говорить, что Белоруссия дурацкая, диктаторская, пришлось бы признать, что да нет, у них есть наука, у них есть образование, у них есть нормальные ученые. <…> Это как, знаете, можно сколько угодно называть Россию бензоколонкой, но когда своей вакцины не хватает, выясняется, что в России-то вакцина есть. И, почесав репу, эти критики начинают интересоваться: а может, можно как-то привиться от смертельной опасности? А так вы не просто бензоколонка, так еще и аптека!", — сыронизировал Мамонтов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.