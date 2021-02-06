Москва еще с благодарностью вспомнит, как вовремя и правильно вкладывалась в экономическую поддержку Белоруссии и, соответственно, Союзное государство, считает генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов

Россия-Белоруссия: что мешает создать реальное Союзное государство © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Украина.ру.

- Владимир, 11-12 февраля в Минске пройдет Всебелорусское народное собрание (ВНС). Как думаете, сможет оно разрешить внутриполитический кризис, начавшийся в республике в августе 2020 года?

— Мне кажется, что это будет зависеть от того, как наши друзья и коллеги, соратники-белорусы понимают собственное будущее. Это Всебелорусское собрание на многие вопросы, мне кажется, должно ответить. С одной стороны, безусловно, те силы, которые пытались дестабилизировать обстановку в Белоруссии, с божьей помощью и с российской помощью, кстати говоря, тоже, сейчас активность свою утратили, и может показаться, что Всебелорусское собрание может ограничиться тем, что закрепит этот успех в целом.

Вспомним, что в конце прошлого года в ходе летне-осенних событий в Белоруссии многие предрекали и [президенту Белоруссии] Александру Григорьевичу Лукашенко, и в целом политической системе, которая в Белоруссии существует, едва ли не скорый конец. Я был одним из тех, кто говорил: ничего подобного, это достаточно стойкая система, которая опирается на лояльное отношение большого количества белорусов к своему президенту, на традиционное отношение к социально-ориентированному государству и т.д. И это подтвердилось.

- И тем не менее протестная активность нанесла ощутимый урон по этой системе. Как думаете, сделало ли белорусское руководство какие-то выводы?

— Разумеется, хотя формы и методы традиционной защиты от новых технологий протеста, бархатных революций оказались очень востребованными, в какой-то момент и сами белорусы, и президент, как мне кажется, поняли, что опора только на жесткость в отстаивании власти к успеху не привела, но привели к успеху гораздо более изощренные действия.

Поэтому, если есть желание на Всенародном собрании закрепить, что называется, успех и только, — не мне давать советы Белоруссии, но мне кажется, этого будет маловато. Дело в том, что во всяком протестном движении мудрая власть видит не только прямую опасность и угрозу, но и те возможности, в рамках которых она может меняться и привлечь на свою сторону еще какую-то часть своих граждан, которые сегодня по тем или иным причинам сторонниками действующей власти не являются. Попросту говоря, есть вещи в протесте, которые занесены как к нам, как в Беларусь извне для того, чтобы раскачать наши страны.

Что мешает создать реальное Союзное государство Белоруссии и России © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

- Каким образом должна видоизмениться политическая система Белоруссии? Одна из претензий оппозиции звучала так: «Россия не дает белорусам образа будущего». Каким, на ваш взгляд, должен быть этот образ?

— Мне кажется, что те изменения, которые белорусы намерены внести, должны касаться прежде всего защиты собственного суверенитета и собственной ценности. Что в нашей конституции до внесения изменений, что в белорусской много заявлений о том, что общечеловеческие ценности превалируют над нашими и т.д. И жизнь не подтвердила того, что этому нужно следовать и дальше. В этом мне и представляется главный вопрос, на который придется отвечать.

С одной стороны, это должны быть меры по защите суверенитета, по защите тесного контакта и интеграции с Россией (мне бы так хотелось, по крайней мере). С другой стороны, должна быть модернизация в свете того, что век меняется, технологии меняются, приходит новое поколение, и с учетом его требований, его понимания жизни это тоже без суматохи, излишнего пафоса надо менять и внедрять.

И мне кажется, что Всебелорусское народное собрание может на некоторые из этих вопросов ответить. А как будут отвечать — это их дело, им сейчас виднее, там идет работа, обсуждение широкое. Ну, дай бог.

- Многие наблюдатели считают, что верить в серьезность ВНС нельзя, так как в нем якобы будут принимать участие «манекены» и «марионетки», специально отобранные для одобрения всех предложений власти. Что вы думаете по этому поводу: действительно там идет работа или это только имитация?

— Это полная чепуха. Я вам скажу так: меня этой историей о том, что все, кто думает не так, как я, — «манекен» и «марионетка», не проведешь. Я хорошо знаю Белоруссию: за последние годы многократно там бывал, изучал, и друзей у меня там много, и политическую историю я теперь знаю гораздо лучше, чем прежде. И я скажу вам: все, кто говорит так, чаще всего оказываются теми же людьми, которые народ быдлом называют, теми же людьми, для которых только их мнение является важным и правильным. При этом они почему-то называются упорно демократами, они у нас прогрессивные, они у нас впереди и т.д. А в чем вы демократы?

Дорога к конфедерации? Как будет выглядеть Союзное государство России и Белоруссии © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Есть очень точное мнение, которое мне очень нравится, его высказывают подлинные специалисты о состоянии умов и состоянии дел в Белоруссии. Один из них сказал, что если бы не вот эта вот укоренившаяся история о том, что Лукашенко — диктатор и пора ему уходить, то бери эту чистенькую, аккуратную, ухоженную Беларусь и интегрируй себе спокойной в любой Евросоюз. Никому это, конечно, не надо там — никому не нужны предприятия, которые в значительной степени ориентированы на Беларусь и Россию. Но в принципе эта оценка, что ежели бы нам по политическим мотивам не надо было постоянно говорить, что Белоруссия дурацкая, диктаторская, пришлось бы признать, что да нет, у них есть наука, у них есть образование, у них есть нормальные ученые. Да, не самая богатая страна в Европе, даже Восточной, но у них определенно есть завоевания в сфере социального равенства и так далее. Вот что важно.

Это как, знаете, можно сколько угодно называть Россию бензоколонкой, но когда своей вакцины не хватает, выясняется, что в России-то вакцина есть. И, почесав репу, эти критики начинают интересоваться: а может, можно как-то привиться от смертельной опасности? А так вы не просто бензоколонка, так еще и аптека!

- К слову о завоеваниях. За последние 10 лет Россия через различные финансовые инструменты, в частности, газ и нефтепродукты, вложила в Беларусь порядка $200 миллиардов. Разве не это стало "секретом" процветания Белоруссии? Как вы считаете, правильная ли это стратегия и какие цели ставит перед собой российское руководство, поддерживая экономику это страны?

— Есть две точки зрения. Первая: вот дураки же мы, никто нам спасибо не скажет и т.д. Но я думаю, что надо здравую разумную политику по поддержке тех или иных политических течений, треволнений в Белоруссии вести, — это наша текущая политика. Если завтра в Белоруссии придет какой-то, мягко говоря, не пророссийски ориентированный человек, наверное, надо коррективы вносить в политику, в том числе экономические.

Но для меня сохранение единства нашего с Белоруссией, безусловно, вещь чрезвычайно важная. Жалею ли я о тех деньгах, которые мы потратили на это дело? А это будет зависеть от нашего дипломатического искусства, от того, как мы понимаем эту реальность. Мне кажется, что все свалить на неблагодарных белорусов не получится. Есть люди, которые всерьез полагают, что политика многовекторности имеет какую-то реальную пользу. Но события лета-осени в Беларуси показали, как эта многовекторность работает.

Глеб Волков: Для реализации Союзного государства нужна политическая воля правящих элит © из личного архива Глеба Волкова

Мне кажется, если мы будем правильно вести себя по отношению к Белоруссии, мы еще вспомним, как вовремя и правильно делали, когда вкладывали эти деньги в совершенно родных людей.

- То есть можно говорить, что эти вложения, извините за тавтологию, являются вкладом в перспективу создания Союзного государства?

— Мы для этого это и делаем. Союзное государство существует — его просто надо модернизировать и привести в соответствие с сегодняшними мировыми стандартами и теми потребностями, которые есть у России и Белоруссии.

- В экспертной среде оптимальным вариантом интеграции называют конфедерацию. Вы с этим согласны?

— Как определенный шаг вперед да. Мы с коллегами в Белоруссии давным-давно это обсуждаем. Причем первые обсуждения подобных тезисов начинались, знаете, в атмосфере «закроем все окна, выключим телефоны, проверим все лампочки на жучки и давайте поговорим про конфедерацию», потому что все же берегут свой суверенитет и правильно делают. Но мы это все равно обсуждали, причем с теми, кто тоже будет принимать участие во Всебелорусском собрании.

Конфедерация — вещь, конечно, паллиативная, сложная, но как шаг к росту политического доверия друг к другу, как вообще свидетельство некоторого продвижения вперед работает. Плюс там же сразу экономика должна подтянуться, а у нас есть куча вещей, которые надо решать: транспортное сообщение, открываться по линии образования, науки, культуры и так далее.

- Сейчас интеграция тоже обсуждается в темноте с закрытыми дверями и запахнутыми шторами?

Эльвира Мирсалимова: Союзное государство России и Беларуси — это цивилизационный выбор наших народов © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

И сейчас это уже можно обсуждать совершенно спокойно благодаря изменившейся общей политической ситуации и благодаря той работе, которая за эти годы была проведена в том числе и в Союзном государстве.

Я всегда говорил, что Союзное государство — одно из лучших государств. Про него говорят так: про него ничего не видно и не слышно. И я говорю: боже, как хорошо! Есть государство, которое работает себе подспудно, а гражданин, кроме пользы, ничего про него не слышит! Конечно, во многих его процессах надо налаживать работу. Всем уже надоел этот пример, но я его опять приведу: про злополучный роуминг. Ну если у нас единое экономическое пространство и мы согласны на более конфедеративную модель, может, проблему с роумингом уже решим.

- Сможет Всебелорусское народное собрание сдвинуть этот и другие вопросы с мертвой точки?

— Сможет, сможет, сможет. Медленно, не быстро, не скачками (может, оно и к лучшему), но сможет. А может, и не сдвинется — зависит от наших совместных усилий, от того, как мы будем друг другу артикулировать и какие предъявлять программы дальнейшей жизни.