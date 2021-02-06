По словам Погребинского, урегулирование кризиса в Донбассе по букве и духу Минских соглашений для европейцев видится шагом в интересах России, «победой Путина».
«При этом они не хотят формально признать, что тогда погорячились и подписались под соглашениями, просто чтобы не разгромили украинскую армию», — добавил политолог.
Однако если будут введены санкции, окончательно закрывающие строительство «Северного потока — 2», Россия может изменить свою политику по отношению к Украине, предположил Погребинский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.