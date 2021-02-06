Минские соглашения предусматривают высокую степень автономии Донбасса, который мог бы повлиять на всю украинскую политику, а Европа в этом не заинтересована. Об этом политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: США хотят торпедировать Минские соглашения и обвинить Россию © Facebook, Петр Толстой

«При этом они не хотят формально признать, что тогда погорячились и подписались под соглашениями, просто чтобы не разгромили украинскую армию», — добавил политолог.

Однако если будут введены санкции, окончательно закрывающие строительство «Северного потока — 2», Россия может изменить свою политику по отношению к Украине, предположил Погребинский.

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