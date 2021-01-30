На Украине есть люди, которые нормально относятся к России, но их отталкивает слишком жёсткий нарратив на российском телевидении, поскольку они воспринимают как антиукраинский. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

«Санкции — это начало»: Погребинский о зачистке врагов Байдена на Украине © Владимир Трефилов

По его мнению, украинское общество свернуло на дорогу, ведущую в тупик, и надо помочь этому обществу, в условиях, когда очень многие украинцы по-прежнему хорошо относятся к России (почти половину), вернуться на нормальную дорогу, на дорогу построения нормальных отношений между этим государством — тем, какое сейчас есть, и Россией.

«Сегодня же у украинских зрителей может сложится представление, что российскую позицию транслирует Жириновский, не последняя фигура в российской политике. Конечно, это воспринимается как абсолютно неприемлемое, неприемлемое настолько, что вместе с этим окажется неприемлемой и вся правда, которая звучит на российском ТВ. Поскольку я заинтересован в возвращении с тупиковой дороги на нормальный путь, в возвращении к нормальным отношениям между нашими странами, то я и считаю, что все эти благоглупости в изложении некоторых участников некоторых телевизионных программ работают на самом деле против позитивной перспективы», — пояснил Погребинский.

Политолог также отметил, что тот же президент РФ Владимир Путин выбирает выражения, когда говорит об Украине, при этом добавив, что он не согласен с российским лидером, в частности, в оценке деятельности Ленина, который, по мнению Путина, заложил предпосылки к развалу СССР.

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