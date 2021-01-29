Чтобы произошла революция или какие-то серьезные перемены в политической системе Белоруссии, должен быть раскол элит, которого сейчас в стране нет. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: В 2022 году Белоруссия увидит новые выборы © Facebook, Алексей Дзермант

«Улица сама по себе власть никогда не сносит. Чтобы произошла революция или какие-то серьезные перемены в политической системе, должен быть раскол элит, которого в Белоруссии пока что нет. И, я так понимаю, вот это осознание того, что уличные акции ни к чему серьезному привести не могут, постепенно приходит к той части белорусского общества, которое в них участвовало», — сказал Неменский.

При этом он не видит, чтобы кто-то предложил этой части белорусского общества альтернативную политическую стратегию. Но, по мнению эксперта, оппозиция правильно поступает, бойкотируя Всебелорусское народное собрание как политическую инициативу системы, с которой борется.

В середине февраля в Белоруссии пройдет Всебелорусское народное собрание, где, как ожидается, президент Александр Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.