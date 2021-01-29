Алексей Дзермант: В 2022 году Белоруссия увидит новые выборы
Алексей Дзермант: В 2022 году Белоруссия увидит новые выборы
© Facebook, Алексей Дзермант
Он отметил, что сегодня белорусская оппозиция деморализована, так как все ее протесты не смогли расшатать систему.

«Улица сама по себе власть никогда не сносит. Чтобы произошла революция или какие-то серьезные перемены в политической системе, должен быть раскол элит, которого в Белоруссии пока что нет. И, я так понимаю, вот это осознание того, что уличные акции ни к чему серьезному привести не могут, постепенно приходит к той части белорусского общества, которое в них участвовало», — сказал Неменский.

При этом он не видит, чтобы кто-то предложил этой части белорусского общества альтернативную политическую стратегию. Но, по мнению эксперта, оппозиция правильно поступает, бойкотируя Всебелорусское народное собрание как политическую инициативу системы, с которой борется.

В середине февраля в Белоруссии пройдет Всебелорусское народное собрание, где, как ожидается, президент Александр Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.