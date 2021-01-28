Президент Белоруссии только создает механизм реформы, а сами поправки в Конституции должно готовить Всебелорусское народное собрание. Об этом белорусский политолог Петр Петровский сказал в интервью изданию Украина.ру

Идея конституционной реформы в Белоруссии не связана с протестами — Шпаковский © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы, однако проект поправок на обсуждение по-прежнему не вынесен.

«Потому что проект поправок должно предложить ВНС, а не Александр Лукашенко… Лукашенко создал условия и механизм реформы. Готовить реформу будет ВНС, а не Лукашенко. Принимать же поправки в Конституцию будет народ на референдуме», — заявил Петровский.

По его данным, на сегодняшний день парламентом собрано порядка 20 тысяч предложений по изменениям в Конституцию, которые будут рассмотрены ВНС.

Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.