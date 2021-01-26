Белорусский политолог Петр Петровский, который выдвинут делегатом Всебелорусского народного собрания (ВНС), считает, что надо упразднить должность президента и передать его полномочия председателю Президиума ВНС

- Петр, в середине февраля пройдет Всебелорусское народное собрание, где, как предполагается, Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы. Многие наблюдатели считают, что верить в серьезность этого мероприятия нельзя, так как принимать участие в мероприятии будут «манекены» и «марионетки» — специально отобранные администрацией белорусского президента люди, роль которых сводится к "одобрямсу" того, что предложит Лукашенко, а не к серьезной работе над поправками к Основному Закону. Так ли это, по-вашему?

— Сразу следует оговориться. Те наблюдатели, которые считают делегатов ВНС «манекенами» и «марионетками», являются либо радикалами, либо несведущими. В Беларуси с 2013 года действует закон о ВНС. С этого же момента он находится в открытом доступе. На своих страничках в социальных сетях я размещал ссылки на этот закон, в котором прописаны все возможности граждан быть выдвинутыми делегатами. Всем политическим партиям гарантируется выдвижение как минимум одного представителя. Если же еще взять механизмы выдвижения через коллективы или по территориальному принципу, которыми потенциально могли воспользоваться партии, оппозиция, то их представительство могло стать еще более широким.

Однако радикальная оппозиция отказалась выдвигать делегатов на ВНС, взяв курс на делегитимацию Собрания, его дискредитацию в глазах граждан и мирового сообщества, даже запугивание санкциями его делегатов. Насколько я знаю, из оппозиционеров только Юрий Воскресенский решил выдвинуться от своего трудового коллектива на ВНС. Кстати, из-за этого на Воскресенского производится давление со стороны радикалов. Имеются попытки организовать информационную блокаду его деятельности, произвести общественное порицание.

Мне известны также случаи, когда обыкновенные члены оппозиционных политических партий хотели выдвигаться делегатами на ВНС, однако им запрещало это делать руководство партий, продвигая курс бойкота.

Поэтому говорить о невозможности выдвижения, каких-то марионетках вообще некорректно. Все, кто хотел выдвинуться, те выдвинулись. Ни одного прецедента недопуска к выдвижению не зафиксировано. Могу это подтвердить по себе. За период с сентября по декабрь 2020 года я встречался с сотней коллективов Минска и регионов. В результате был выдвинут в конце декабря 2020 года от г. Минска делегатом.

На моих встречах были, в том числе, и простые члены оппозиционных партий, с которыми я разговаривал. Более того, я не гнушался и не гнушаюсь ходить на мероприятия радикальной оппозиции. Только вот предложения ее сводятся к ненависти в отношении персоны президента, которая у них имеется с 1994 года, и продвижению либерально-буржуазных реформ, которые неприемлемы в Беларуси.

- Почему до сих пор на всенародное обсуждение не вынесен проект поправок? С чем это связано? Это ли не лишнее подтверждение мнения о том, что Лукашенко готовит косметические «реформы», а не полноценную реформу?

— Потому что проект поправок должно предложить ВНС, а не Александр Лукашенко. Насколько мне известно, сегодня собрано парламентом около 20 тысяч предложений по изменениям в Конституцию. Эти предложения будут рассмотрены ВНС, из которых будут сформулированы проекты поправок.

Очень странно слышать о неполноценности и «косметичности» реформ. Складывается такое ощущение, что либеральная часть белорусского общества и некоторые российские эксперты считают, что единственными «полноценными» реформами являются либерально-буржуазные. Все другие реформы — «косметические». На мой взгляд, это в корне неверно. Не одной западной, либерально-буржуазной системой красен мир. Я лично принимал участие в сборе предложений от граждан и могу сказать, что некоторые предложения нетривиальные и оригинальные, не вписывающиеся в какие-то примитивные стереотипы.

Непонятно слышать также слова, что Лукашенко готовит реформу. Лукашенко создал условия и механизм реформы. Готовить реформу будет ВНС, а не Лукашенко. Принимать же поправки в Конституцию будет народ на референдуме.

- Считается, что цель конституционной реформы — перераспределение полномочий, которые были сосредоточены в руках президента, но никто ничего не знает, что будет предложено. Какие бы вы предложили изменения Конституции? Считаете ли вы, что Белоруссия из президентской республики должна стать парламентско-президентской и что премьер-министра должен назначать не президент, а коалиция партий, составляющая большинство?

— Я услышал от вас очень странное утверждение, что, мол, главной целью реформы является перераспределение полномочий президента и организация парламентско-президентской республики. Если честно, я первый раз слышу такие предложения. На мой взгляд, парламентско-президентская республика на примере Украины показала свою никчемность. Поэтому переход к ней в белорусской повестке дня никогда не стоял и стоять не может в принципе.

Главной задачей конституционной реформы выступает потребность трансформировать персонального Лукашенко в Лукашенко коллективного. То есть Александр Лукашенко стал архитектором новой, суверенной Беларуси. Он построил страну на принципах социальной справедливости, суверенитета, солидарности различных групп и профессий. Теперь важно, чтобы функционирование и воспроизводство политической системы Беларуси на основе заявленных принципов зависело не от одного Лукашенко, а от институтов политической и социальной жизни.

Если хотите аналогию, то здесь можно привести в пример де Голля, который явился создателем Пятой Французской республики. Голлизм, несмотря на смену лиц и партий, выступает той политической основой, которая и формирует французскую систему. Такая же самая задача стоит и перед Беларусью. Нужно, чтобы политические принципы Александра Лукашенко как архитектора, создателя суверенной Беларуси стали воспроизводиться в самой политической системе, уже вне зависимости от наличия первого президента в управлении. То есть нужно, чтобы вся политическая система стала бы коллективным Лукашенко.

А это можно сделать только через конституционное оформление ВНС, повышение его статуса, четкое, на конституционном уровне закрепление государственной идеологии, а также институциональное закрепление социально-солидарных принципов белорусской политической модели.

- В течение 20 лет в Белоруссии не зарегистрирована ни одна из партий. Почему? Не кажется ли вам, что без нормального и полноценного функционирования партийной системы говорить о демократии нельзя?

— Следует четко разграничивать демократию и партократию. Когда некоторые рассуждают о количестве зарегистрированных за последние 20 лет партий, то забывают, кто за это время пытался зарегистрировать партии. А это контрагенты внешнего влияния. К примеру, зарегистрировать хотели БХД. Но ее оргкомитет находится на довольствии ЕС через программы Восточного партнерства. Непонятно, зачем Беларуси регистрировать партии, которые будут выступать контрагентами внешних сил.

Демократию не следует замыкать на партиях. Ее следует строить от людей, социальных групп, профессиональных союзов. Партия является одним из немногих элементов демократии. Само слово «партия» переводится как «часть». И не более. Единственное, что следует сделать государству, так это ввести государственное финансирование тех политических партий, которые имеют своих представителей в парламенте, а также внести в регламент работы парламента возможность создания партийных фракций.

Все остальные предложения по смешанной системе выборов и т.д. и т.п. — это наносное. Во Франции, Великобритании, США, Китае имеется мажоритарная система выборов. Она никоим образом не мешает партийному строительству. Наоборот, партии тогда существуют не только на бумаге. Избиратели голосуют не за никому не известные партийные списки, с которыми все время происходят какие-то манипуляции, а за конкретных людей, ответственных перед своими избирателями.

- Какие бы вы предложили провести конституционные изменения, если бы вас об этом попросил Лукашенко?

— Опять очень странная формулировка вопроса. Как будто Лукашенко будет принимать поправки в Конституцию, а не белорусский народ на референдуме. Я как делегат ВНС буду предлагать собранию свои поправки. Их логика строится из тезиса, что Беларусь находится в чрезвычайном геополитическом положении. Россия боится нас потерять. Коллективный Запад желает нас поиметь.

В этой ситуации внедрение элементов западной либерально-буржуазной системы будет нести огромные риски. Внешние контрагенты через эту систему имеют все шансы получить контроль над управлением страной, что сделает Беларусь из субъекта международной политики ее объектом. Либерально-буржуазная система будет инструментом создания внутренних групп влияния, а также олигархизации экономики. Поэтому я предлагаю строить политическую систему страны на социально-солидарном принципе народной демократии, которая предусматривает вовлеченность и представительство в управлении страной всех социальных и профессиональных групп и регионов, а также недопущение разграбления государственной собственности.

Прежде всего, требуется наделение конституционным и общеобязательным статусом белорусской государственной идеологии и ее элементов: социальной справедливости, традиционных белорусских ценностей, антифашизма и ценностей Победы в Великой Отечественной войне. Подобное закрепление идеологии в виде обязательных европейских ценностей имеется в Лиссабонском соглашении ЕС. Белорусская идеология должна стать цементирующей основной белорусского общества.

Во-вторых, это конституционный запрет приватизации предприятий республиканской формы собственности. Этот немаловажный пункт станет гарантом недопущения олигархизации белорусской экономики.

В-третьих, закрепление института традиционной семьи как защищаемой государством ценности. Данный запрос по популярности из предложенных населением находится на первом месте.

Также хотелось бы закрепить запрет финансирования партий и некоммерческих организаций из-за рубежа и ввести государственные гарантии финансирования парламентских партий.

В плане управления следовало бы сделать однопалатный парламент в 110 депутатов, передать ему все законотворческие функции. Иные функции Совета Республики передать Всебелорусскому народному собранию или его Президиуму, закрепить их конституционный статус. Упразднить должность президента и передать его полномочия председателю Президиума Всебелорусского народного собрания. Таким образом, система будет иметь гарантии не скатиться в партократию и максимально вовлечь все слои общества в принятие решений.

На мой взгляд, реализация этих предложений и будет стимулировать трансформацию белорусской модели из системы персональной, харизматичной модели власти в систему коллективного Лукашенко.