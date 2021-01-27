Александр Лукашенко десятилетиями рассказывал белорусам о том, что его единоличный контроль гораздо лучше прихода российских олигархов. Об этом в программе «Ищенко о главном» на Youtube-канале рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ищенко VLOG: США намерены похоронить православие? © Скриншот из видео Украина.ру Ростислава Ищенко, у Лукашенко есть два ответвления пропаганды.

Первое направлено на часть белорусского и часть российского общества с посткоммунистическим сознанием. Оно рисует из Лукашенко современного Сталина, который придет и наведет порядок.

Другое направление пропаганды было адресовано подрастающему поколению, которому внушалось, что они литвины и должны интегрироваться в Европу.

«Одним объясняют, что Лукашенко охраняет их от российских олигархов, которые хотят прийти и построить дикий капитализм. Другим объясняют, что Лукашенко охраняет их от российских олигархов, которые хотят прийти и отнять их маленькую Европу. И то, и то ложится на матрицу сформировавшегося с одной стороны литвинского, а с другой посткоммунистического сознания», — считает Ростислав Ищенко.

Полностью выпуск программы можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.