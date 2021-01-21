В новом выпуске программы «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко ответил на ряд актуальных вопросов

— Нужно ли вводить ковид-паспорта в России?

— Зачем глава ДНР хочет провести повторный референдум о статусе Донбасса?

— «Патриотическая партия» Дональда Трампа: сможет ли бывший президент США разрушить двухпартийную систему в стране?

— Чего Белоруссии ждать от Джо Байдена и демократов?

— Почему белорусы не доверяют российским инвесторам?

20 января в США прошла инаугурация Джо Байдена. Новый президент США отменил решение Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и наложил запрет на строительство стены на границе с Мексикой. Также он начал процедуру возвращения США в Парижское соглашение по климату, отменил запрет на въезд граждан из ряда мусульманских и африканских стран, остановил строительство трубопровода Keystone XL на границе с Канадой.

Помимо этого Байден подписал указ об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции на всех федеральных объектах, дал указание провести оценку указов своего предшественника в области охраны окружающей среды. Он намерен восстановить более жесткие стандарты выбросов углекислоты в атмосферу, отмененные его предшественником.