По мнению политолога, право белорусского президента издавать декреты, имеющие силу закона и полный контроль над местными и региональными властями, являются избыточными.
Однако, подчеркнул Шимов, излишнее ослабление президентской власти также может привести к негативным последствиям, о чем свидетельствует опыт других постсоветских республик.
«В политической теории все гладко и красиво, а на практике альтернативой нынешней политической системы в Белоруссии, скорее всего, будет "олигархическая демократия" наподобие Украины или Молдовы, где партии завязаны на интересы финансово-промышленных групп и не отражают реальных запросов общества», — сказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Всебелорусское народное собрание состоится в Минске 11-12 февраля.
На нем планируется обсудить основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.