Если в Белоруссии сменится президентская система управления, по сути альтернативой ей станет «олигархическая демократия», как на Украине и в Молдавии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал минский политолог Всеволод Шимов

По мнению политолога, право белорусского президента издавать декреты, имеющие силу закона и полный контроль над местными и региональными властями, являются избыточными.

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«В политической теории все гладко и красиво, а на практике альтернативой нынешней политической системы в Белоруссии, скорее всего, будет "олигархическая демократия" наподобие Украины или Молдовы, где партии завязаны на интересы финансово-промышленных групп и не отражают реальных запросов общества», — сказал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Всебелорусское народное собрание состоится в Минске 11-12 февраля.

На нем планируется обсудить основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.