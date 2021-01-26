Возможно, никакого проекта конституции в настоящее время вообще нет. Для белорусской власти сейчас лучшая тактика - тянуть время в расчете, что страсти улягутся, общество успокоится, а внешним игрокам будет не до Белоруссии, считает минский политолог Всеволод Шимов

- Всеволод, в середине февраля пройдет Всебелорусское народное собрание (ВНС), где, как предполагается, Лукашенко объявит об основных направления конституционной реформы. Кто в нем будет участвовать? Насколько участники будут независимы от власти? Действительно ли там будут озвучены конкретные конституционные изменения?



— Это будет шестое Всебелорусское собрание. На все предыдущие отбирались исключительно лояльные власти кандидаты. Нет оснований думать, что в этот раз будет как-то по-другому.

Более того, я не уверен, что там вообще будут озвучены параметры какой-то конституционной реформы, пусть даже декоративной. Возможно, дело ограничится общими фразами о необходимости такой реформы.

- Если бы вы были делегатом ВНС и все-таки намерение провести конституционную реформу было бы озвучено, то какие бы изменения вы предложили?

— Убрал бы право президента издавать декреты, ввел бы выборность местных и региональных властей, упразднил бы верхнюю палату парламента — совершенно избыточное в условиях Белоруссии образование, заменил бы призывную армию на контрактную. Ну и прописал бы положения об интеграции с Россией и Союзном государстве.

- Почему, по-вашему, так до сих пор Лукашенко не опубликовал проект конституционных изменений?

— Думаю, это делается, чтобы лишний раз не будоражить общество. Понятно, что белорусская власть не намерена идти на какие-то уступки и компромиссы с протестующими, и любые инициированные ею поправки их не удовлетворят и, более того, могут стать поводом для новой волны протестов.

Возможно, никакого проекта конституции в настоящее время вообще нет. Для власти сейчас лучшая тактика — тянуть время в расчете, что страсти улягутся, общество успокоится, а внешним игрокам будет не до Белоруссии. Похоже, что именно эта тактика и взята на вооружение.

- Считаете ли вы, что Белоруссия из президентской республики должна стать парламентско-президентской и что премьер-министра должен назначать не президент, а коалиция партий, составляющая большинство?

— Основными избыточными полномочия белорусского президента являются право издавать декреты, имеющие силу закона, а также полный контроль над местными и региональными властями.

Вместе с тем я бы поостерегся от излишнего ослабления президента, поскольку, как показывает опыт других постсоветских республик, ничем хорошим это не заканчивается.

- В течение 20 лет в Белоруссии не зарегистрирована ни одна из партий. Почему? Не кажется ли вам, что без нормального и полноценного функционирования партийной системы говорить о демократии нельзя?

— После того как в 1996 году Верховный совет проиграл в борьбе с Лукашенко, ослабление парламента и, соответственно, маргинализация партий стали основным вектором развития белорусской политической системы. Вместе с тем я не считаю, что само по себе усиление партий является решением каких-то проблем белорусского общества.