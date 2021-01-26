Если бы у партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» был единственный лидер, то его рейтинг находился бы на втором месте после рейтинга президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политик Олег Царев

Путь на дно: почему Зеленский и «Слуга народа» теряют популярность © Facebook, Слуга Народу Петр Порошенко с результатом 15,7%, на третьем — Юлия Тимошенко — 11,8%.

За лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко и Виктора Медведчука готовы проголосовать 11% и 7,5% соответственно.

«Если бы лидер был один, то и рейтинг его, по всей вероятности, был бы вторым и шел сразу после Зеленского. Во всяком случае совокупный рейтинг Бойко и Медведчука как раз и дает такой результат. Сейчас, как мы видим, Медведчук догоняет Бойко. Это связано с тем, что последнего сейчас нечасто приглашают на медведчуковские каналы», — рассказал Олег Царев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Результаты опроса Киевского международного института социологии были обнародованы на его сайте 26 января.

Отмечается, что пройти могли бы пять партий, притом что партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» была бы четвертой в рейтинге.

По данным социологов, партию Виктора Медведчука и Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 20,7% тех, кто определился с выбором. «Европейскую солидарность» Петра Порошенко поддержали бы 15,3%, «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 12,6%, «Слугу народа» — 11,2%, партию Игоря Смешко «Сила и Честь» — 8,3%.